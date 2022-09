Fachkräftemangel Gastgewerbe : „Wir nehmen mittlerweile jeden, der geradeaus laufen kann“

Aktualisiert am

Eine Servicekraft serviert Getränke in einem Biergarten. Bild: dpa

Urlaub im Schwarzwald. Nach einer Wanderung durch Weinberge und Wiesentäler will eine vierköpfige Familie zur Mittagszeit einkehren. Ein Restaurant ist schnell gefunden und zum Glück nur halb besetzt. Als die Kinder Platz nehmen, werden ihre Eltern jedoch schon gebeten, das Lokal wieder zu verlassen. Wegen Personalmangels können sie nicht bedient werden. Am nächsten Tag das Gleiche in einer anderen Gaststätte: freie Plätze, aber kein Personal.

Mehr als 60 Prozent der gastgewerblichen Betriebe sind auf der Suche nach Fach- und Hilfskräften. Das ergab eine Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Anfang Juni. „Weil es an Mitarbeitern fehlt, müssen Unternehmen ihre Öffnungszeiten reduzieren und Veranstaltungen ablehnen“, sagt Verbandspräsident Guido Zöllick. Betroffen sind Inhaber und enttäuschte Kunden.