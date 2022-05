Fachkräfte immer knapper : Die Personalnot kommt mit Wucht

Die Pandemie hatte das Problem der Personalnot für viele Unternehmen ungewollt entschärft. Nun aber kommt es trotz neuer Krisengefahren rund um den Ukrainekrieg in ganzer Breite zurück: Beinahe jedes zweite Unternehmen sieht sich in diesem Frühjahr in seinen Geschäften gebremst, weil ihm Fachkräfte fehlen. Im verarbeitenden Gewerbe, den Schlüsselbranchen der Industrie, hat die Belastung durch Fachkräftemangel gar einen historischen Höchststand erreicht. Das zeigen neue Ergebnisse des „Fachkräftebarometers“, das die Förderbank KfW halbjährlich zusammen mit dem Ifo-Institut erhebt. Sie liegen der F.A.Z. vorab vor.

„Es wäre ein Fehler, bei Engpässen, die den Aufschwung behindern, nur an Rohstoffe und Vorleistungen aus dem Ausland zu denken“, warnt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. „Auch der Fachkräftemangel hat erhebliche Auswirkungen – die vor allem auf längere Sicht vermutlich noch gravierender sein werden“, fasst sie die Ergebnisse zusammen. Ohne Gegensteuern beeinträchtige der Fachkräftemangel das Wachstumspotential der deutschen Wirtschaft bereits bis zur Mitte dieses Jahrzehnts erheblich. „Für die Eindämmung steht die Uhr bereits auf fünf nach zwölf.“

MINT-Personal fehlt

Personalmangel trifft Betriebe freilich umso härter, wenn sie zugleich mit Materialknappheit jonglieren müssen. Wie das im Alltag laufen kann, schilderte am Montag der Bezirksleiter der IG Metall Baden-Württemberg, Roman Zitzelsberger: Viele Unternehmen in der industriestarken Region hätten derzeit randvolle Auftragsbücher – aber die Produktion hänge davon ab, ob gerade die Materialien und Vorprodukte verfügbar seien. „Zum Teil führt das dazu, dass im wöchentlichen Wechsel mal Sonderschichten gefahren werden und mal Kurzarbeit“, berichtet Zitzelsberger.

Wie sehr nun Personalnot gerade in der Industrie zum Bremsklotz wird, belegt auch der neue Fachkräftereport, den das Nationale MINT-Forum und seine Mitglieder an diesem Dienstag veröffentlichen. Er liegt der F.A.Z. ebenfalls vorab vor. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, also die Kernqualifikationen für Industrieberufe. Unterm Strich fehlten dort im April 320 000 Facharbeiter, Spezialisten und Akademiker, wie das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in dem Report ausweist. Das ist der höchste Stand in einem Frühjahrsquartal seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2011. Auftraggeber sind die Arbeitgeber-Bundesvereinigung BDA und der Arbeitgeberverband Gesamtmetall.

Noch im vergangenen Jahr hatte das Institut angesichts der Verwerfungen der Pandemie eine Lücke von weniger als 150 000 ermittelt. Doch neben wechselhaften Konjunkturaussichten, die naturgemäß den Personalbedarf schwanken lassen, sorgt die Alterung der Gesellschaft für stetig steigenden Bedarf: Derzeit müssen laut IW jährlich 270 000 MINT-Facharbeiter ersetzt werden, um den Personalstand stabil zu halten. Vorerst kämen aber nur halb so viele Absolventen jährlich neu hinzu. Es bleibt die Hoffnung, durch Weiterbildung berufliche Um- und Aufsteiger zu gewinnen.

Zugleich spielen qualifizierte Zuwanderer eine immer wichtigere Rolle: „Ohne die Zuwanderungserfolge in den letzten Jahren würden schon heute 312 000 MINT-Kräfte zusätzlich fehlen, die Lücke läge bei über 600 000“, erläutert Studienautor Axel Plünnecke. Dass die Knappheit nicht nur Geschäftsaussichten trübt, sondern auch politische Großprojekte wie die Energiewende oder die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, zeigt die Analyse zudem: Die größten Lücken gebe es in den Energie- und Elektroberufen und in IT-Berufen.

Laut KfW-Ifo-Barometer ist der Anteil der Unternehmen, die sich durch Fachkräftemangel belastet sehen, im Dienstleistungssektor mit 48 Prozent sogar noch größer als in der Industrie (40 Prozent). Ein Teil der Erklärung ist die Kehrseite der Lockdowns in der Pandemie: Im Frühjahr 2021 klagten im Gastgewerbe weniger als 7 Prozent der Betriebe über Fachkräftemangel, nun sind es 52 Prozent. Allerdings: Auch in der Industrie, die mit ihrer Wertschöpfung und gut sieben Millionen Beschäftigten eine Schlüsselrolle für den Wohlstand spielt, hat sich der Anteil betroffener Unternehmen zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Das KfW-Ifo-Barometer basiert auf Auswertungen der Konjunkturumfragen, aus denen auch der Ifo-Geschäftsklimaindex ermittelt wird.

Auch Köhler-Geib hebt hervor, wie viele politische Großprojekte – ob Energie- und Verkehrswende oder eine Stärkung der Altenpflege – von ausreichend verfügbaren Fachkräften abhängen. Ein Nachbessern der Strategie zur Fachkräftesicherung sei daher nun „unmittelbar geboten“. Dazu gehöre eine weitere Öffnung des Arbeitsmarkts für nichtakademische Fachkräfte aus dem Ausland.

Migranten vermehrt willkommen

Ermutigend ist da aus ihrer Sicht, dass die Offenheit in der Gesellschaft gegenüber Einwanderern, die hier arbeiten wollen, zugenommen habe. Belegt wird dies durch eine aktuelle Repräsentativerhebung von KfW Research. Sie weist aus, dass 83 Prozent der Bevölkerung im Erwerbsalter „mindestens gleichbleibende Bemühungen“ um ausländische Fachkräfte für richtig halten. 48 Prozent befürworten stärkere Bemühungen. 15 Prozent wünschen sich demnach indes weniger ausländische Fachkräfte, wobei die Skepsis mit höherem Bildungsgrad abnimmt.

Auch Edith Wolf vom Vorstand des Nationalen MINT-Forums wertet die neuen Fachkräftezahlen als „dramatisch“ und als dringenden Handlungsauftrag an die Politik. Ihr Appell: Um mehr Berufsnachwuchs für die so wichtigen naturwissenschaftlich-technischen Fächer zu gewinnen, dürfe die Förderung dieser Fächer nicht mehr nur ein Thema der Bildungspolitik sein – auch die Arbeits- und Wirtschaftsressorts von Bund und Ländern müssten mitwirken.