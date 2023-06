Hubertus Heil besucht in Brasilia eine katholische Universität, in der man in einem vierjährigen Studiengang zur Pflegekraft mit Bachelor-Abschluss absolvieren kann. Bild: dpa

Die Versorgung mit Pflegeleistungen in Deutschland stößt wegen Personalnot der Krankenhäuser, Pflegeheime und -dienste immer öfter an Grenzen. Es gibt dort schon 1,7 Millionen Arbeitskräfte, was fünf Prozent aller sozialbeitragspflichtig Beschäftigten entspricht. Trotzdem sind es zu wenige, um steigende gesetzliche Leistungsansprüche und Qualitätsstandards für im­mer mehr Pflegebedürftige zu erfüllen – was ebenjene Ansprüche und Standards über kurz oder lang ad absurdum zu führen droht.

Schadet es da, dass Außenminis­terin Baerbock und Arbeitsminister Heil in Brasilien um Pflegekräfte werben? Das wohl nicht. Laut Stiftung Patientenschutz sind im vergangenen Jahr 34 professionelle Pflegekräfte aus Brasilien hierhergekommen. Vielleicht werden es bald einige Dutzend mehr. Und vielleicht hilft die große Aufmerksamkeit für die Ministerreise ja, Deutschland als einladendes Ziel für Fachkräfte bekannter zu machen.

Sortiert man indes die Sachfragen nach Dringlichkeit, wären den Ministern andere Reiseziele anzuraten, darunter vielleicht ein kommunales Ausländeramt. Dessen Personal könnte etwa berichten, wie viel Spielraum ihm derzeit bleibt, sich neben den Verfahren zur Asyl- und Fluchtmigration als einladende Dienstleister für ausländische Fachkräfte zu präsentieren; und welche Alltagsprobleme in den Ämtern aus ihrer Sicht zu lösen sind, um dies zu verbessern.

Daneben ist das weite Feld der Pflegepolitik eine Besichtigung wert. Dort hat die Ampel zwar gerade erst ein Re­formgesetz beschlossen. Doch das lindert nicht Personalnot, weitet vielmehr beitragsfinanzierte Leistungen aus.

Und dann ist da noch eine Fehlstelle im geplanten neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz: SPD und Grüne lehnen es strikt ab, Zeitarbeits­firmen das Rekrutieren ausländischer Fachkräfte zu erlauben. Geht es der Regierung wirklich darum, mehr von ihnen herzuholen, sollte sie am besten diese Aufgabe Profis überlassen. Sie selbst könnte sich dann ganz auf die Probleme konzentrieren, die kein privater Dienstleister lösen kann.