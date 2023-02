Daron Acemoğlu ist der derzeit vielleicht einflussreichste Ökonom der Welt. Seine Publikationsliste wächst in atemberaubenden Tempo. Alleine in diesem noch jungen Jahr hat der Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) mehr Forschungspapiere in hochkarätigen Fachjournalen untergebracht als viele andere Ökonomen in ihrer ganzen Karriere: versagende Versicherungsmärkte, frühkindliche Bildung, Essensgutscheine in Indonesien – der Mann, der als künftiger Nobelpreisträger gehandelt wird, bespielt eine enorme Themenbreite.

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung. Folgen Ich folge

Und auch als Bestsellerautor ist er schon in Erscheinung getreten. Sein vor einem Jahrzehnt erschienene Buch „Why nations fail“ (Warum Nationen scheitern) lieferte neue Erklärungen für den Erfolg und Misserfolg von Staaten. Es wurde weit über die Fachwelt hinaus gelesen und rezipiert.