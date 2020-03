Neue Elektroauto-Fabrik : Tesla darf Gelände in Grünheide planieren

Der Elektroautohersteller Tesla darf für seine neue Fabrik in Grünheide die erste Fläche planieren. Am 18. März werden Einwände von Bürgern öffentlich erörtert. Währenddessen träumt Musk auf Twitter von einem Club unter der Fabrik.

Das Bauvorhaben des amerikanischen Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide nimmt Gestalt an. Das Landesumweltamt in Brandenburg gab am Dienstag grünes Licht, dass Tesla die Fläche für den ersten Bauabschnitt planieren darf. Das Unternehmen wolle mit den Arbeiten unverzüglich beginnen, hieß es. Ende Februar hatte Tesla auf rund 90 der insgesamt 300 Hektar großen Fläche die Kiefern gerodet, die dort zuvor standen. Die Einebnung des Geländes ist der nächste Schritt vor dem offiziellen Spatenstich. Dieser ist noch im Lauf des März geplant. Tesla-Gründer Elon Musk hat auf Twitter angekündigt, dazu nach Deutschland kommen zu wollen.

Das offizielle Genehmigungsverfahren ist jedoch noch nicht beendet. Bis Ende vergangener Woche konnten Bürger Einwände gegen das Bauvorhaben erheben, 360 Bedenken sind beim Landesumweltamt eingegangen. Dabei gehe es vor allem um die Themen Wasser, Wald, Verkehr und Naturschutz, teilte eine Sprecherin mit. Am 18. März werden die Einwände öffentlich erörtert. Die endgültige Genehmigung soll im Sommer vorliegen. Tesla kann auf eigenes Risiko schon früher mit dem Bau der Fabrik beginnen. Einige Bäume mit Fledermäusen bleiben noch stehen, bis der Winterschlaf der Tiere zu Ende ist.

Mehr zum Thema 1/

Musk spinnt derweil schon mal seine Pläne weiter: „Tesla sollte eine Mega-Rave-Höhle unter der Berliner Gigafabrik haben“, schrieb er auf Twitter. „Mit einem epischen Soundsystem und einem Woofer (Tieftöner) von der Größe eines Autos.“ Wie ernst diese Erweiterung der Berliner Clubszene gemeint ist, blieb offen. Tesla will im Juli 2021 mit der Produktion von Elektroautos in dem rund eine Stunde vom Berliner Zentrum entfernten Grünheide beginnen. Langfristig sollen in der Fabrik bis zu 12.000 Menschen arbeiten.