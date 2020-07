Neues Elite-Panel : Die F.A.Z. wird von Entscheidern geschätzt

Aktualisiert am

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat auch in der Corona-Krise ihre herausgehobene Stellung unter Entscheidern bestätigt. Das belegen Zahlen des unter anderem für die F.A.Z. erstellten Elite-Panels des Instituts für Demoskopie in Allensbach.

So wurde die Frage gestellt: „Gibt es Tageszeitungen, Sonntagszeitungen und Zeitschriften, die Sie regelmäßig oder ziemlich oft lesen, um sich über das aktuelle Geschehen zu informieren – unabhängig davon, ob Sie die Printausgabe oder das Online-Angebot nutzen?“ Hierauf nannten 60 Prozent der Befragten die F.A.Z., die mit deutlichem Vorsprung die Spitzenposition einnimmt. 9 Prozent nannten die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Auch in der Frage, welche Medien in den vergangenen Wochen wegen ihrer Corona-Berichterstattung besonders geschätzt wurden, liegt die F.A.Z. deutlich vor anderen Tages- und Sonntagszeitungen sowie Zeitschriften – und übrigens auch vor dem Internet. Dies bestätigt, dass gerade in der Corona-Krise Qualitätsjournalismus gefragt ist.

Für das Elite-Panel befragt wurden 356 Wirtschaftsspitzen, darunter fast 100 Vorstände großer Konzerne, außerdem 121 Politiker aus Bundes- und Landeskabinetten und Fraktionen sowie 46 hohe Verwaltungsbeamte.

Etwa gleichzeitig wurden die Ergebnisse der neuen Media-Analyse bekannt, die von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse veröffentlicht wird und auf Befragungen von Lesern beruht. Demnach erreicht die F.A.Z. derzeit 934 000 Leser; das sind 15,7 Prozent mehr als in der vorangegangenen Erhebung.