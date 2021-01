Aufgrund der Pandemie finden die Australian Open 2021 mit aufwendigen Hygienemaßnahmen statt. Die aktuelle Nummer eins der ATP-Weltrangliste für Herren, Novak Djokovic, spielte im bislang letzten normalen Tennis-Jahr 2019 zuvor in Doha. Doch nicht nur Grand-Slam-Titel zählen: Auch bei den diversen größeren und kleineren Turnieren in einem Jahr geht es um Preisgelder und Weltranglistenpunkte. Sie dienen den Profis zudem zur Vorbereitung auf die Grand Slams und die unterschiedlichen Belage dort. In Melbourne wird wie in New York, der Finaltermin ist dort im September, auf Hartplatz gespielt. Die Pariser French Open in Mai und Juni finden auf Sandplätzen statt, Wimbledon wiederum auf Rasen. Der Serbe Djokovic kam 2019 so insgesamt auf 68 Wettkampf-Einzel und 13 Doppel. Ohne die Verletzung im Achtelfinale der US Open wären es wohl noch mehr geworden.