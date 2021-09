Jugend und Wirtschaft : Kluge Köpfe durch die Bank

Im Schülerprojekt „Jugend und Wirtschaft“ lesen Oberstufenschüler ein Jahr die F.A.Z., und sie schreiben selbst Artikel, von denen die besten im Wirtschaftsteil der Zeitung abgedruckt werden. Am Mittwoch wurden die herausragenden Schülerleistungen des zurückliegenden Jahrgangs in einer festlichen Veranstaltung im Frankfurter Palmengarten gewürdigt. Die Preisverleihung eröffnete EU-Finanzmarkt-Kommissarin Mairead McGuinness. In einer Videobotschaft würdigte sie die herausragenden Leistungen der Schüler. Das Projekt trage zur finanziellen Mündigkeit bei.

Die Festrede hielt Christian Sewing, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, den die Einzelpreisträger auch interviewten. Das Projekt mache „die Wirtschaft lebendig, und genau das braucht die Wirtschaft“, sagte Sewing. Er hoffe, dass „Jugend und Wirtschaft“ die Schüler für ökonomische Themen begeistert habe.

„Die Welt ist ohne Wirtschaftswissen nicht mehr zu begreifen.“ Nur mit diesen Kenntnissen könne man sich zum Beispiel eine fundierte Meinung über die Parteiprogramme der Parteien bilden. „Die ökonomische Bildung muss fest in den Schulen verankert werden“, forderte Sewing. Doch noch immer kämen dort ökonomische Fragen zu kurz.

Die Preise für die besten Einzelleistungen bekamen Liam Schäpers vom Hans-Böckler-Berufskolleg in Münster, Milena Kamp vom Mallinckrodt-Gymnasium in Dortmund und Charline Sachau vom Gymnasium Ohmoor in Hamburg. Für die beste Leistung des gesamten Kurses wurden ausgezeichnet: das Landgraf-Ludwigs-Gymnasium in Gießen, das Hans-Böckler-Berufskolleg in Münster und das Parler Gymnasium in Schwäbisch Gmünd. Den Preisträgern gratulierten F.A.Z.-Herausgeber Gerald Braunberger, der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbands, Christian Ossig, und der Vorsitzende des Kuratoriums der FAZIT-Stiftung, Karl Dietrich Seikel.

Die F.A.Z. veranstaltet „Jugend und Wirtschaft“ seit dem Jahr 2000 gemeinsam mit dem Bankenverband. Einschließlich des mit dem neuen Schuljahr beginnenden Jahrgangs zählt das Projekt rund 25.000 Schüler.