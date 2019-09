Vom Ende einer Glaspyramide

Unter der Führung von Erich Welter und Jürgen Eick hat die Wirtschaftsredaktion der F.A.Z. schon in den Anfangsjahren – den fünfziger Jahren – den erfolgreichen Versuch unternommen, einen dauerhaften Gedankenaustausch sowohl mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) als auch mit dem Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) zu etablieren. Die Gespräche fanden in der Regel zweimal jährlich statt, im Falle des BDI abwechselnd in Frankfurt und Köln. Beteiligt waren bei den BDI-Treffen jeweils fünf bis sechs Vertreter beider Seiten, darunter die Verbandsspitze mit Fritz Berg und den Hauptgeschäftsführern Hans-Wilhelm Beutler (bis 1957), dann Gustav Stein sowie mit jeweils drei oder vier Abteilungsleitern des Verbands. Auf F.A.Z.-Seite nahmen Erich Welter, Jürgen Eick, Hans Roeper, Max Kruk, Ernst-Günter Vetter sowie der Autor teil. Vetter und ich, in den Fünfzigern noch sehr junge Redakteure, verdankten die Teilnahme unseren speziellen Arbeitsgebieten in der Redaktion: Vetter für die Sozial- und Gewerkschaftspolitik, ich für die Kartellpolitik, damals ein besonders heißes Eisen.

Das Treffen, von dem ich hier berichte, fand auf Einladung des BDI im Kölner Dom-Hotel in den Monaten Oktober oder November des Jahres 1960 statt und war aus einem speziellen Grund besonders spannungsgeladen. Ohnedies führten die halbjährlichen Gespräche häufig zu oft scharfen Meinungsverschiedenheiten, wenn die Punkte Liberalisierung des Außenhandels, konjunkturpolitisch motivierte Zollsenkungen oder Kartellpolitik aufgerufen wurden. Arno Sölter vom BDI, zuständig für die Kartellpolitik, und ich lieferten uns regelmäßig Kontroversen über den Stand und die Bewertung der damaligen Kartellgesetzgebung, die sich noch immer nicht für das klare Verbotsprinzip entscheiden konnte. Der BDI vertrat damals mit allem Nachdruck die schon in der Weimarer Republik gescheiterte Missbrauchsgesetzgebung für Kartelle (eine Art Verhaltenskontrolle), die F.A.Z. unterstützte hingegen Erhards Konzept eines Verbots mit genau definierten Ausnahmen. Später, als das Kartellgesetz (mit Verbotsprinzip) erlassen worden war und das Bundeskartellamt seine Arbeit ab 1958 aufnahm, betraf die hitzige Debatte die aktuellen Entscheidungen des Amtes.

Mit publizistischer Unterstützung der F.A.Z. – und sie hatte dabei nur wenige Mitstreiter – hat das Bundeskartellamt in den Folgejahren die mächtigen deutschen Kartelle und Syndikate vor allem in der Grundstoffindustrie vollständig abgeräumt. Nicht zur Freude des BDI. Diesmal nun stand ein weiteres, nicht minder umstrittenes Thema auf der Tagesordnung des Kölner Treffens: die damals in der breiten Öffentlichkeit leidenschaftlich diskutierte Forderung Ludwig Erhards nach einer Aufwertung der Deutschen Mark. Alle anderen Mittel zur Konjunkturdämpfung – die Preise begannen Ende der Fünfziger deutlich zu steigen – hatten sich als unwirksam erwiesen. Fritz Berg und Gustav Stein, heftige Gegner dieses Schritts, den sie als katastrophal für die deutsche Exportindustrie ansahen (worin sie die Unterstützung des Bundeskanzlers Konrad Adenauer genossen), nahmen an diesem Abend – wie auch sonst – kein Blatt vor den Mund. Erich Welter und Jürgen Eick, beide von der Notwendigkeit und Richtigkeit der Aufwertung überzeugt, gaben ebenso unverblümt zurück. Je länger die hitzige Diskussion dauerte, desto kritischer wurde die Situation.

Die ungewöhnliche Schärfe der Debatte erklärte sich aus einem Vorkommnis, das ein paar Wochen zurücklag. Am 29. September 1960 hatten Fritz Berg und Hermann Josef Abs (Deutsche Bank, hier als Präsident des Bankenverbands sprechend) in Bonn eine Pressekonferenz gegeben, in der sie die gemeinsame Ablehnung der Aufwertung nachdrücklich bekräftigten. Fritz Berg ließ sich, von den Journalisten der Bonner „Brigade Erhard“ gereizt, zu dem wütenden Ausruf hinreißen: „Ich will Ihnen mal was sagen: Ich brauche nur zum Kanzler zu gehen, und die ganze Aufwertung ist endgültig vom Tableau.“ Das stand am nächsten Tag in mehreren Zeitungen – in der F.A.Z. gewürzt mit einer unfreundlichen Glosse aus meiner Feder. Erich Welter, dem ich die Kommentierung nahegelegt hatte, wollte nicht selbst schreiben. Fritz Berg bestritt nun am Kölner Abend, dass der entlarvende Satz so gefallen sei, und Erich Welter entgegnete trocken: „Sie konnten ihn in vielen Zeitungen lesen.“ Als die Kontroverse immer weiter eskalierte, machte Hans Roeper den Vorschlag einer Erfrischungspause. Man tagte an einem langen Tisch in der Mitte eines großen Raumes, eher eines kleinen Saales, und beide Seiten zogen sich nun flüsternd in die diagonal zueinander gelegenen Ecken zurück.

In unserer Ecke hatten die Ober auf einem Glastisch kunstvoll eine Pyramide aus Weingläsern aufgeschichtet. Um diesen Tisch standen wir ziemlich entnervt herum. Erich Welter war so wütend, wie ich ihn selten erlebt habe. Er plädierte dafür, die Veranstaltung abrupt zu beenden und mit kurzem Abschied auszuziehen. Eick schwankte, Roeper und Kruk rieten davon ab. Sie fürchteten – nicht zu Unrecht – einen jahrelangen Bruch der Beziehungen zum BDI. Welter fragte Vetter und mich. Vetter sagte, er habe genug, ich zog es vor, mich Roeper und Kruk anzuschließen. Vielleicht gab diese „Abstimmungsniederlage“ der Erregung Welters den Rest. Er gab jedenfalls unvermittelt dem Tischchen einen Tritt, und die gesamte gläserne Pyramide fiel klirrend zu Boden. Fritz Berg und seine Leute eilten herbei, hoffend, dass niemand sich verletzt habe.

Es war wie eine Katharsis nach schwerem Psychodruck. Man setzte sich wieder an den Tisch und wechselte das Thema. Dreißig Minuten später schied man relativ friedlich. Erich Welter sagte: „Vielleicht war es richtig so. Aber eigentlich hätten die eine Lektion verdient.“ Die Treffen mit dem BDI fanden weiter statt. Im Nachhinein denke ich, beide Seiten haben die Lehre auch ohne gesonderte Lektion verstanden – und beherzigt. Fritz Berg amtierte noch bis 1971. Die Séancen blieben immer spannungsreich, aber auch interessant, lehrreich und, ja, auch unterhaltsam. Die Dramatik des Herbstes 1960 haben sie nie wieder erreicht.

Von Fritz Ullrich Fack – er gehörte der F.A.Z. von 1956 bis 1994 an, davon seit 1971 als Herausgeber.