F.A.Z. exklusiv : Spahn scheitert mit AOK-Plan

Mit seinem Vorschlag für ein „Faire-Kassenwahl-Gesetz“ hatte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit vielen angelegt. Allen voran den regional abgeschotteten Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK), die er für einen bundesweiten Wettbewerb öffnen wollte, und den Bundesländern, die sich als Schutzpatron „ihrer“ AOK verstehen. 16 zu null hatten die Spahns Ideen im Bundesrat abgewiesen und deftige Protestnoten nach Berlin geschickt. Auch Koalitionspartner SPD ist dagegen.

Den Minister hat das nicht unbeeindruckt gelassen. Das geht schon aus dem Namen hervor, den der der F.A.Z. vorliegende, überarbeitete Referentenentwurf trägt, der kommende Woche im Kabinett behandelt werden könnte: „Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz“, steht dort nun. Die Öffnung der AOK ist komplett gestrichen. Dafür will Spahn an anderer Stelle für mehr Fairness im Wettbewerb der Kassen sorgen. Drei Hebel bringt er dafür in Stellung: den Finanzausgleich, das Insolvenzrecht, die Aufsicht.

Dabei geht es um Regeln, nach denen die Beitragsgelder unter den Kassen verteilt werden. Der Finanzausgleich, bei dem in den vergangenen Jahren die AOK systematisch besser abschnitten als alle anderen Kassenarten, soll neu justiert werden. Regionale Über- und Unterversorgung sollen durch eine neue Regionalkomponente abgebaut werden. So könne „Marktkonzentrationen vorgebeugt werden, die sich in einigen Bundesländern abzeichnen“, heißt es in dem Papier. Das zielt eindeutig auf die AOK, etwa in Sachsen und Thüringen.

Viel Gegenwind

Zudem sollen sehr teure Behandlungen durch einen Risikopool refinanziert, Ausgaben für Prävention besonders berücksichtigt und Manipulationsversuche besser verhindert werden. Das Bundesversicherungsamt (BVA) soll als zuständige Behörde für alle Kassen ein „anlassbezogenes Prüfrecht“ für mögliche Verstöße gegen Spielregeln des Finanzausgleichs bekommen – rückwirkend ab 2013. Da das BVA die bundesweit tätigen Kassen prüft, zielt auch das auf die AOK.

Nicht zuletzt wären die wohl auch durch die Neuordnung des Insolvenzrechts getroffen. Bisher müssen die einzelnen Kassenarten, AOK, Ersatzkassen, Betriebs- und Innungskassen, im Schadenfall zunächst untereinander für sich einstehen, bevor die gesamte Krankenversicherung zur Finanzierung herangezogen wird. Spahn will diesen Zwischenschritt jetzt abschaffen. Die Sorge vor den Folgen einer Insolvenzkaskade ist besonders im Lager der Ersatzkassen mit einigen mitgliederstarken, aber traditionell finanzschwachen Kassen groß. Sie würde die Reform entlasten, die AOK im Schadenfall dagegen belasten.

Viel Gegenwind erfährt Spahn bei seinen Plänen für eine Reform des Verwaltungsrates des Spitzenverbands der Kassen. Auf eine „Entmachtung“ des Gremiums, in dem Vertreter der Versicherten und Arbeitgeber sitzen, verzichtet er zwar, nicht aber auf dessen Reform. Das Gremium soll kleiner werden, der Frauenanteil wachsen. Kassenvorständen, die Spahn gerne als Kontrolleure im Spitzenverband installiert hätte, verschafft er Einfluss durch einen neuen Lenkungskreis.