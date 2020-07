F.A.Z. exklusiv : Scholz wusste seit Februar 2019 von Verdacht bei Wirecard

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) weiß seit fast eineinhalb Jahren von verdächtigen Vorgängen beim Dax-Unternehmen Wirecard, das nach mutmaßlichen Bilanztricksereien mittlerweile in Insolvenz gegangen ist.

Der Bundesminister der Finanzen wurde am 19. Februar 2019 darüber unterrichtet, dass die Finanzaufsicht Bafin „in alle Richtungen wegen Marktmanipulation ermittelt, das heißt sowohl gegen Verantwortliche der Wirecard AG als auch gegen Personen, bei denen Hinweise zur Beteiligung an Marktmanipulationen vorliegen“, heißt es in einem Sachstandsbericht seines Hauses an den Finanzausschuss (Stand: 16. Juli, 15 Uhr). Er liegt der F.A.Z. vor.