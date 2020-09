F.A.Z. Einspruch Podcast : Sechs Monate Corona-Recht

Aktualisiert am

Alle Corona-Regeln müssen sich an der Verfassung messen. Bild: Pierre Adenis/laif

Demo-Verbote, Sondergesetze, Milliardenhilfen für Konzerne: Die Corona-Pandemie hat das Recht in Deutschland so stark verändert wie kaum ein Ereignis zuvor. In Folge 135 des F.A.Z. Einspruch-Podcast ziehen wir mit Professor Mathias Habersack Bilanz.