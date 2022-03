F.A.Z. Einspruch Podcast : „Die Bombardierung von Zivilisten ist ein infames Kriegsverbrechen“

Aktualisiert am

Der Krieg in der Ukraine nimmt immer brutalere Züge an. Die Grenzen des humanitären Völkerrechts sind längst überschritten. Wird das Konsequenzen für Putin haben?

In Folge 201 legen wir wieder einen Schwerpunkt auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der Kölner Völkerrechtsprofessor Claus Kreß spricht darüber, wie die Ukraine auf bemerkenswerte Art und Weise alle Hebel in Gang setzt, die das Völkerrecht so bietet. Landet der russische Präsident Putin irgendwann tatsächlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof?

Außerdem sprechen wir über das neue russische Zensurgesetz und die Rechte, die geflüchtete Ukrainer in Deutschland haben. Mit Marcus Jung reden wir über die schwierige Rolle von Kanzleien, die über Jahre hinweg enge Kontakte zu russischen Mandanten geknüpft haben. Müssen sie diese Verbindungen nun kappen?

Auch im langen Streit zwischen Verfassungsschutz und der AfD gibt es Bewegung: Das Verwaltungsgericht Köln hat noch am Dienstagabend entschieden, dass der Verfassungsschutz als Verdachtsfall führen darf. Helene Bubrowski berichtet über das Verfahren und die längst überfällige Entscheidung.

Das Verwaltungsgericht Köln hat noch in anderer Hinsicht für Wirbel gesorgt: Vergangene Woche erklärte es die frisch eingeführte Meldepflichte im Netzwerkdurchsetzungsgericht für europarechtswidrig. Die Regel soll Google, Facebook & Co dazu zwingen, strafbare Inhalte und Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt zu melden, doch daraus wird nun nichts.

Und schließlich küren wir noch – wie jede Woche - das gerechte Urteil der Woche.

Die Themen der Sendung

04:27: Interview mit Prof. Dr. Claus Kreß, Professor für internationales Strafrecht

47:10: Das neue russische Zensurgesetz

50:52: Die Rechte von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland

1:06:44: Marcus Jung über die Rolle der Kanzleien mit Russlandgeschäft

01:18:43: Helene Bubrowski über die AfD als Verdachtsfall

01:26:45: Das VG Köln versenkt die Meldepflicht im NetzDG

01:33:14: Nachträge und Hörerpost

01:45:22 Gerechtes Urteil