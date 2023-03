F.A.Z. Einspruch Podcast : Fließt nach dem Karlsruher Urteil Geld an die AfD-nahe Stiftung?

Erika Steinbach, Vorsitzende der Desiderius-Erasmus-Stiftung, am 22. Februar in Karlsruhe. Bild: dpa

In der vergangenen Woche hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Bundestag Rechte der AfD verletzt hat. Anlass war ein von der AfD initiiertes Organstreitverfahren, weil die ihr nahestehende Desiderius-Erasmus-Stiftung – anders als die parteinahen Stiftungen der anderen im Bundestag vertretenen Parteien – bisher keine finanziellen Mittel vom Staat erhält. Der Bundestag muss die Finanzierung der Stiftungen nun in einem eigenen Gesetz regeln. Wir fragen Professor Markus Ogorek, Direktor des Instituts für Öffentliches Recht und Verwaltungslehre der Universität zu Köln, wie ein solches Gesetz aussehen könnte – und ob die AfD-nahe Erasmus-Stiftung auf Staatsgelder hoffen darf.

Am vergangenen Freitag jährte sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zum ersten Mal. Fast ebenso lange ringen Juristen aus aller Welt darum, die Aggression Russlands zu bestrafen. Wir ziehen eine Zwischenbilanz: Woran scheitert die effektive Ahndung des Angriffskriegs? Welche Wege werden erwogen, um das zu ändern? Und welche Konsequenzen zeichnen sich für deutsche Gerichte ab?

Besondere Aufmerksamkeit widmen wir zudem einer Entscheidung des Landgerichts Marburg. Die Richter in der Universitätsstadt bestätigten am vergangenen Donnerstag eine Geldstrafe gegen einen Bürgermeister, der in Nordhessen einen Dorfteich nicht ausreichend gesichert haben soll. Sie gaben ihm damit eine Mitverantwortung für den Tod von drei Kindern, die im Juni 2016 in dem Gewässer ertrunken sind. Der Fall hat eine bundesweite Debatte über die Pflichten kommunaler Amtsträger ausgelöst. Wir fragen den Münchener Rechtsanwalt Dr. Georg Krafft, was das Urteil für Städte und Gemeinden bedeutet. Krafft hat im Auftrag des bayerischen Justizministeriums einen Leitfaden für Kommunen ausgearbeitet, der solche Ereignisse vermeiden soll.

Außerdem in der Sendung: Ein „Gerechtes Urteil“ des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern zur Besetzung des Untersuchungsausschusses zur umstrittenen „Klimastiftung“ und die Beantwortung einer Hörerfrage zur Zuständigkeitsverteilung in der Berliner Generalstaatsanwaltschaft. Anlass ist deren Umgang mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

Themen der Sendung:

4:23: Interview mit Prof. Dr. Markus Ogorek zum Karlsruher Urteil zu parteinahen Stiftungen

31:30: Völker(straf)rechtliche Zwischenbilanz nach einem Jahr Ukrainekrieg

50:31: Interview mit Dr. Georg Krafft zur Strafbarkeit von Amtsträgern für die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten

1:16:23: „Gerechtes Urteil“ zur Besetzung von Untersuchungsausschüssen in Mecklenburg-Vorpommern

1:27:17: Beantwortung einer Hörerfrage zur Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Generalstaatsanwaltschaft Berlin