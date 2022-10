Die EZB und die Inflation : Geldpolitik in dichtem Nebel

Die Geldpolitik befindet sich nicht nur in der Eurozone in einer schwierigen Phase. Die Inflation erweist sich als hartnäckiger als erwünscht; gleichzeitig verschlechtern sich die Aussichten für das Wirtschaftswachstum erheblich. Die Szenerie erinnert immer mehr an die Situation vor rund einem halben Jahrhundert, als nach dem Jom-Kippur-Krieg ein steiler Anstieg der Ölpreise eine Periode deutlich höherer Inflationsraten begünstigte.

Wie damals mehren sich Stimmen aus Regierungen, die von der Geldpolitik eine stärkere Orientierung am nachlassenden Wirtschaftswachstum erwarten. Diese Forderungen stehen in einem bemerkenswerten Gegensatz zu der Sorge, die viele Menschen angesichts der hohen Inflation empfinden. Sie stehen auch im Widerspruch zu den Erfahrungen aus der Ölkrise. Die Geldpolitik sollte die Forderungen aus Regierungen ignorieren und sich auf ihren Kampf gegen die Geldentwertung konzentrieren.

Geldpolitik vor schwierigen Jahren

Der Zentralbankrat der Europäischen Zentralbank hat daher gut daran getan, die Leitzinsen wiederum deutlich zu erhöhen, weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht zu stellen und einen langsamen Abbau der viel zu großen Bilanzsumme der EZB in die Wege zu leiten. Der Zentralbankrat muss aber auch in der Zukunft die Kraft finden, auf dem eingeschlagenen Weg zu bleiben. Im Angesicht einer Inflationsrate von 10 Prozent kann ein Leitzins von nunmehr 2 Prozent keineswegs als Ausdruck einer übermäßig straffen Geldpolitik betrachtet werden. Und da die Geldpolitik nicht unverzüglich, sondern nur mit einiger Verzögerung wirkt, wird die Inflationsrate zunächst weiter sehr hoch bleiben.

Die längerfristigen Aussichten bleiben wegen der großen wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit hinter dichten Nebelschwaden verborgen. Eventuell führen höhere Leitzinsen, eine schwächere Konjunktur, nachlassende Energiepreise und Entspannungen im Welthandel zu spürbar niedrigeren Inflationsraten im kommenden Jahr. Andererseits hat der Ökonom Ken Rogoff in einem bedenkenswerten Artikel in „Foreign Affairs“ ein neues Zeitalter der Inflation ausgerufen. Die Geldpolitik steht vor schwierigen Jahren.