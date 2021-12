Bekämpfung der Inflation : Die Zauderer im Frankfurter Ostend

Der Umgang mit der unerwartet stark gestiegenen Inflationsrate und die hohe Unsicherheit über die künftigen Inflationsgefahren teilt die großen Zentralbanken in der Welt. Am Mittwoch hat die amerikanische Federal Reserve angekündigt, ihre Käufe von Wertpapieren erst zu reduzieren und im Frühjahr kommenden Jahres einzustellen.

Bald darauf dürfte die Zentralbank mit Erhöhungen ihres Leitzinses beginnen. Die amerikanische Inflationsrate betrug im November 6,8 Prozent, die Wirtschaft läuft sehr gut und die Zentralbank betrachtet die Inflationsgefahr nicht länger nur als ein vorübergehendes Problem.

In London hat die Bank of England am Donnerstag ihren Leitzins erhöht, nachdem die Inflationsrate auf 5,1 Prozent gesprungen war. Auf ebenfalls 5,1 Prozent beläuft sich die Inflationsrate in Norwegen, wo die Zentralbank am Donnerstag mit einer Leitzinserhöhung reagierte.

Wer zu spät auf Inflation reagiert, zahlt einen hohen Preis

Zentralbanken mögen sich heutzutage auch als Klimaretter und Kämpfer gegen soziale Benachteiligungen verstehen. Am Ende des Tages werden sie an ihrem Beitrag zur Sicherung der Geldwertstabilität gemessen. Alle Erfahrung lehrt: Wer zu spät auf eine Inflation reagiert, zahlt einen hohen Preis.

In diese Gefahr begibt sich die Europäische Zentralbank. Sie hält im Unterschied zu anderen Zentralbanken an ihrer Überzeugung fest, dass sich die Inflation als ein vorübergehendes Phänomen erweisen wird. Mit dieser Begründung hat sie sich am Donnerstag zwar zu einer Reduzierung ihrer wegen der Pandemie exorbitant hohen Anleihekäufe durchgerungen. Ab sie weigert sich, einen Endzeitpunkt für ihre Käufe zu nennen. Eine Erhöhung des Leitzinses ist für das kommende Jahr nicht zu erwarten.

Das Zaudern der im Frankfurter Ostend ansässigen Institution belegt die fatale Umklammerung, in der sie sich befindet. Nach Ansicht der meisten Fachleute hätte die EZB in dieser Woche nicht ihren Leitzins erhöhen müssen, da die derzeit auch durch Sondereffekte aufgeblähte Inflationsrate im kommenden Jahr erst einmal ein Stück weit zurückgehen dürfte.

Aber es wäre sinnvoll gewesen, wie die amerikanische Federal Reserve einen festen Endpunkt für die Anleihekäufe zu nennen, weil die wirtschaftliche Lage trotz Omikron keine Rechtfertigung für ein Festhalten an geldpolitischen Maßnahmen bietet, die nur in Notzeiten Anwendung finden sollten.

Natürlich agiert die EZB in einem äußerst schwierigen Umfeld. Die Pandemie hat die Unterschiede in der Wirtschaftskraft der Mitgliedsländer eher vergrößert als verringert. Der 750 Milliarden Euro schwere EU-Aufbaufonds ist wenig anderes als ein Eingeständnis, dass die für eine überfällige Modernisierung der europäischen Volkswirtschaften notwendigen Investitionen nicht mehr von allen Ländern alleine auf nationaler Basis finanziert werden könnten.

Die EZB hat seit dem Ausbruch der Pandemie mit ihren Anleihekäufen die staatliche Neuverschuldung in mehreren Ländern im Alleingang finanziert, während private Anleger Anleihen der betroffenen Länder vorsichtshalber verkauft haben.

Die stark verschuldeten Euroländer üben Druck auf die EZB und Brüssel aus

Ausgerechnet aus Ländern, die wegen ihrer hohen Verschuldung vermutlich erhebliche Schwierigkeiten hätten, ihre Anleihen zu niedrigen Zinsen am freien Markt zu verkaufen, kommen nun Rufe nach einer Lockerung der europäischen Verschuldungsregeln. Dahinter verbirgt sich die Annahme, die EZB werde im Zweifelsfall auch in Zukunft die Staatsfinanzierung sicherstellen.

Die Tatsache, dass am Anleihemarkt sogar die wachsweichen Ankündigungen der EZB am Donnerstag schon für leichte Unruhe sorgten, belegt, wie sehr auch in der Finanzbranche die EZB als Garantin einer Finanzierung künftiger massiver öffentlicher Ausgaben zu Niedrigzinsen gesehen wird.

Für die Glaubwürdigkeit der Zentralbank ist das eine gefährliche Entwicklung – und das scheint nicht wenigen Mitgliedern des Zentralbankrats offensichtlich bewusst. Denn die Diskussionen sind am Donnerstag wohl kontroverser verlaufen als von Präsidentin Lagarde in der anschließenden Pressekonferenz eingeräumt. Zwar lehnte wohl nur eine kleine Minderheit der Mitglieder die Beschlüsse rundweg ab. Aber auch mehrere Mitglieder, die den Beschlüssen am Ende zustimmten, äußerten deutliche Bedenken.

Die EZB begründet ihr weiteres Festhalten an Anleihekäufen unter anderem mit der Erwartung einer unter ihrem Inflationsziel von 2 Prozent liegenden Rate von jeweils 1,8 Prozent in den Jahren 2023 und 2024. Doch sind diese Abweichungen erstens minimal und zweitens lassen sich Inflationsraten auf mehrere Jahre nicht präzise schätzen. Finanzministern und Fondsmanagern an Finanzmärkten mag das Festhalten an den Anleihekäufen gefallen. Dem Ansehen der Geldpolitik schadet das Zaudern der EZB.