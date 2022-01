Die EZB und die Inflation : Der Preis des Zauderns

Das Leben ist teuer geworden. Um genau zu sein: Die Preise sind im vergangenen Jahr in Deutschland so stark gestiegen wie zuletzt im fernen Jahr 1993, als der Bundeskanzler Helmut Kohl hieß und Rechnungen noch in D-Mark beglichen wurden. 2021 kosteten Güter und Dienstleistungen im Schnitt um 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl klingt moderater, als sie ist. Gemüse beispielsweise war im Dezember satte 10 Prozent teurer als ein Jahr zuvor.

Vor allem aber die Energiepreise sind durch die Decke gegangen, wie Autofahrer an jeder Tankstellen-Anzeigetafel ablesen können. Dieselfahrer zahlen heute für einmal Volltanken fast 60 Prozent mehr als im Herbst 2020. Der Kraftstoff ist in Deutschland aktuell so teuer wie nie zuvor. Noch exorbitanter ist der Anstieg bei den Heizkosten. Haushalte mit Ölheizung im Keller bezahlten nach Kalkulation eines Preisvergleichsportals im Herbst im Schnitt 96 Prozent mehr für die Heizölrechnung als im Vorjahr.

Gut möglich, dass sich die Preisspirale weiter dreht. Die Inflation könnte „für längere Zeit sehr stark erhöht“ bleiben, warnte diese Woche Gita Gopinath, die Chefökonomin des Internationalen Währungsfonds (IWF). Vor allem die Ukrainekrise macht ihr Sorgen. Sollte Russland wirklich das Nachbarland angreifen, sei mit weiteren Preisschüben zu rechnen, erwartet die IWF-Ökonomin. Russland ist einer der größten Lieferanten von Öl und Gas auf der Welt, und ein Krieg in Osteuropa könnte die Ausfuhren gefährden. Am Rohstoffmarkt wird spekuliert, wann der Ölpreis erstmals seit 2014 die Marke von 100 Dollar je Fass durchbricht.

Die Inflation ist mit Wucht zurück

Nach vielen Jahren mit moderaten Preissteigerungsraten ist die Inflation mit Wucht zurück. Auch die Fachwelt wurde von der jähen Trendwende kalt erwischt. Noch Ende 2020 war die Mehrheitsmeinung unter Ökonomen, dass bei der Teuerungsrate mit „business as usual“ zu rechnen sei. Die Bundesbank beispielsweise prognostizierte damals für 2021 einen Preisanstieg von moderaten 1,8 Prozent, das Münchner Ifo-Institut rechnete mit 1,6 Prozent. Kurzum: Kaum ein Experte hat den Inflationsschub kommen sehen.

Keine Institution in Europa gerät allerdings durch die beunruhigend hohe Teuerungsrate so sehr in Rechtfertigungs- und Erklärungsnot wie die Europäische Zen­tralbank (EZB) in ihrem gläsernen Turm im Frankfurter Ostend. Nächste Woche treffen sich EZB-Präsidentin Christine Lagarde und die Notenbankpräsidenten der Euroländer zur nächsten Ratssitzung, erstmals wird auch der neue Bundesbankpräsident Joachim Nagel daran teilnehmen.

Im Raum steht vor allem eine Frage: War es richtig, die Inflation als „vorübergehend“ zu bezeichnen und Leitzinserhöhungen für das Jahr 2022 so gut wie auszuschließen? Dies war zumindest lange Zeit die Linie Lagardes und ihres Chefvolkswirtes Philip Lane gewesen. Nun scheint sich bei einigen Ratsmitgliedern, die diese Linie bislang unterstützt haben, leichtes Unbehagen breitzumachen. So lassen sich zumindest jüngste Äußerungen des französischen Notenbankpräsidenten François Villeroy de Galhau interpretieren.

Inflation oder Schuldenkrise?

Alle wissen: Viel steht auf dem Spiel. Mit höheren Leitzinsen lässt sich der Anstieg der Verbraucherpreise in der Regel bremsen. Eine Ankündigung der amerikanischen Notenbank Fed vom vergangenen Mittwoch hat den Druck auf die Europäer noch erhöht: Falls kein ökonomisches Unglück mehr geschieht, wird die Fed von März an die Leitzinsen erhöhen. Und zwar mit ziemlicher Sicherheit sogar mehrmals in diesem Jahr. Im Vergleich dazu wirkten Europas Geldhüter bislang wie große Zauderer, die sich bemühten, die Inflation kleinzureden.

Das hat der EZB von manchen Seiten den wohl schlimmsten Vorwurf eingebracht, den man einer Zentralbank überhaupt machen kann: dass sie ihre ureigenste Aufgabe, die Bekämpfung der Inflation, nicht ernst genug nehme. Otmar Issing, bis 2006 erster EZB-Chefvolkswirt, sagt: „Die EZB war zu sorglos. Es ist unangebracht, diesen Eindruck zu erwecken, wenn Inflationssorgen um sich greifen.“