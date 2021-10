Europas Geldpolitik : Das Ende einer Ära

Die bisherige Geschichte der Europäischen Zentralbank (EZB) lässt sich grob in zwei Epochen unterscheiden. In der ersten, von ihrer Gründung im Jahre 1998 bis zum Jahre 2011 reichenden Epoche befand sich die EZB sichtbar in der Tradition der Deutschen Bundesbank. Verkörpert wurde diese Tradition durch ihre deutschen Chef-Volkswirte Otmar Issing und Jürgen Stark.

Mit dem Ausbruch der Eurokrise und den Rücktritten Starks und des damaligen Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Axel Weber, endete diese Epoche. Die Berufung Jens Weidmanns zum Nachfolger Webers sorgte zumindest dafür, dass die Tradition der Bundesbank in der Führung der EZB auch nach 2011 noch eine vernehmbare Stimme besaß. Die Mehrheit im Zentralbankrat entfernte sich jedoch immer mehr von der Bundesbanktradition. Sie näherte sich, getrieben von den Interessen anderer Mitgliedstaaten der Währungsunion, einem amerikanischen Verständnis von Geldpolitik an.

Wie viel Inflation ist in Ordnung?

Der wesentliche Unterschied zwischen dem traditionellen deutschen und dem amerikanischen Verständnis von Geldpolitik betrifft die Interpretation der Unabhängigkeit der Zentralbank und die Frage, inwieweit Inflation im Interesse des Wirtschaftswachstums vorübergehend hinzunehmen ist. Das traditionelle deutsche Verständnis versucht vor allem, Geldpolitik und Finanzpolitik scharf zu trennen und die Geldpolitik nicht von der Finanzpolitik vereinnahmen zu lassen. Diese Vorstellung ist in Gestalt des Verbots monetärer Staatsfinanzierung in das Gesetz über die Währungsunion übernommen worden.

Die amerikanische Vorstellung von Geldpolitik hält den Versuch einer strengen Trennung von Geld- und Finanzpolitik für künstlich; diese Vorstellung wurde in der Währungsunion vor allem in Ländern aufgenommen, die daran interessiert sind, dass die Zentralbank ihre Anleihen kauft. Versuchen aus Deutschland, die Beteiligung der Bundesbank an Anleihekäufen der EZB durch das Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen, ist zumindest bisher kein durchschlagender Erfolg beschieden gewesen.

Weidmann hat Anleihekäufe als geldpolitisches Instrument in Notzeiten für vertretbar gehalten. Damit stand er auf der Seite der Mehrheit der Ökonomen. Aber mit seinen Warnungen vor einem schleichenden Verlust der Unabhängigkeit der Geldpolitik gegenüber Regierungen und Finanzmärkten im Fall einer Ausdehnung der Anleihekäufe über Notzeiten hinaus fand er sich im Zentralbankrat der EZB in einer Minderheit wieder.

Wer wird Nachfolger?

Die Sorge, dass sich eine Zentralbank, die nicht rechtzeitig aus dem Kauf von Staatsanleihen herausfindet, in eine wachsende Abhängigkeit von Regierungen und Finanzmärkten begibt, hat sich eine Mehrheit des Zentralbankrats bis heute nicht zu eigen gemacht. Die EZB hat so ihr Mandat zumindest gedehnt, unterstützt von Regierungen, denen die sehr aktive Geldpolitik der EZB sehr recht war und ist. Dies gilt auch für die noch amtierende Bundesregierung.

Weidmanns Rückzug verändert nicht die Machtverhältnisse im Zentralbankrat der EZB. Deshalb haben die internationalen Finanzmärkte auch kaum auf die Nachricht reagiert. Dennoch bedeutet der Rückzug das Ende einer Ära, weil die von der SPD geführte Bundesregierung fraglos die Gelegenheit nutzen und eine Person für die Nachfolge suchen wird, die gegen eine enge Verschränkung von Geld- und Finanzpolitik weniger Bedenken erheben dürfte als Weidmann.

In einer Zeit, in der die europäischen Fiskalregeln wieder einmal überprüft werden und in Deutschland die Suche nach einer kreativen Umgehung der Schuldenbremse in der SPD und bei den Grünen in vollem Gange ist, erfüllt eine zu Anleihekäufen stets bereite Zentralbank die Hoffnungen derjenigen, die eine expansive Finanzpolitik betreiben wollen. Mit Weidmanns Abschied findet die Tradition der Bundesbank in der europäischen Geldpolitik sichtbar einen Abschluss.

Dass dies ausgerechnet in einer Zeit steigender Inflationsraten geschieht, ist alles andere als eine gute Nachricht. Die Befürworter der seit zehn Jahren betriebenen Geldpolitik hatten immer das Argument parat, entgegen den vor allem in Deutschland gehegten Befürchtungen spielten hohe Inflationsraten keine Rolle. Nunmehr aber besteht die Gefahr einer Unterschätzung der Inflationsgefahren durch die Europäische Zentralbank. Wer die aktuelle Rhetorik führender EZB-Vertreter mit der Rhetorik anderer Zentralbanken vergleicht, erhält den Eindruck, dass sich die EZB deutlich hinter der Kurve befindet.

Gleichzeitig sucht die Europäische Zentralbank Wege, wie sie auch nach der Pandemie Staatsanleihen in großem Umfang kaufen kann. Man benötigt keine Kristallkugel, um weitere Auseinandersetzungen über die Rolle der Bundesbank in diesem Geschehen vor dem Bundesverfassungsgericht vorauszusehen. Der Rückzug Jens Weidmanns mag offiziell persönliche Gründe haben, die natürlich zu respektieren sind. Tatsächlich ist der Rückzug ein Alarmsignal für alle Anhänger einer stabilitätsorientierten Geldpolitik.