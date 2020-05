Karlsruhe zum EZB-Kaufprogramm : Ein weitreichendes Urteil

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu dem im Jahre 2015 aufgelegten und noch in Kraft befindlichen Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) ist geeignet, vielleicht nicht sofort, aber auf längere Sicht die Funktionsweise der Währungsunion zu verändern. Spätestens seit dem Ausbruch der Euro-Krise stützt sich der Zusammenhalt der Eurozone in einem zu starken Maße auf eine Zentralbank, die bereit ist, „im Rahmen ihres Mandats alles Notwendige zu tun“ (Mario Draghi), um den Euro zu erhalten, sowie auf die Bonität Deutschlands, die über die gemeinsame Geldpolitik auf den gesamten Währungsraum ausstrahlt.

Auch wenn sich die Macht des Bundesverfassungsgerichts nur auf die Deutsche Bundesbank als Bestandteil der Währungsgemeinschaft und nicht auf die Europäische Zentralbank als Ganzes erstreckt, reicht dieses Urteil weit. Zum einen widersetzt sich das Verfassungsgericht wiederum der außerhalb Deutschlands kaum anzutreffenden Vorstellung mancher Kritiker, Anleihekaufprogramme von Zentralbanken seien grundsätzlich verwerflich. In Zeiten sehr niedriger Zinsen sind solche Programme auch außerhalb der Eurozone in Gebrauch. Aber das Bundesverfassungsgericht stößt sich an Nebenwirkungen, die über die Geldpolitik in die allgemeine Wirtschaftspolitik hinausreichen können, zum Beispiel in Gestalt niedriger Sparzinsen. In einer zu geringen Berücksichtigung solcher Nebenwirkungen erkennen die Karlsruher Richter, anders als der von ihnen mit ein paar verbalen Ohrfeigen versehene Europäische Gerichtshof, eine Mandatsverletzung.

Aus rein ökonomischer Sicht bewegen sich die Richter hier auf dünnem Eis: Geldpolitik und allgemeine Wirtschaftspolitik lassen sich nach Ansicht vieler Fachleute nicht klar trennen, und auch die Bedeutung der Nebenwirkungen ist umstritten.

Das Urteil wird die Geldpolitik zunächst nicht spürbar behindern. Die EZB sollte in der Lage sein, in der verlangten Spanne von drei Monaten eine umfassende Einschätzung der Folgen ihrer Anleihekäufe zu erstellen und damit die weitere Teilnahme der Bundesbank am alten Anleihekaufprogramm zu gewährleisten. Und da das in der Corona-Krise aufgelegte spezielle Kaufprogramm vom Karlsruher Urteilsspruch nicht betroffen ist, wird die EZB auch im Verlauf der Krise handlungsfähig bleiben, selbst wenn auch gegen dieses Programm noch Klagen eingereicht werden sollten.

Das Urteil wird die Forderung nach Eurobonds befeuern

Doch jenseits der aktuellen Krise zerstört das Urteil die seit Draghis berühmter Ankündigung aus dem Jahre 2012 vor allem an den Finanzmärkten, aber auch in vielen Hauptstädten verbreitete Vorstellung, die EZB werde im Falle drohender Staatsschuldenkrisen die Finanzmärkte unter Einsatz unbegrenzter Mittel beruhigen und den Druck von Regierungen nehmen, sich um die Tragfähigkeit ihrer Staatsverschuldung zu bemühen. Zwar könnte die EZB Anleihekaufprogramme ohne die Mitwirkung der Bundesbank organisieren. Aber eine sichtbare Distanzierung Deutschlands von der gemeinsamen Geldpolitik wäre für die EZB und das Ansehen des Euros verheerend.

Jede Schwächung der gemeinsamen Geldpolitik erhöht den Druck auf die Regierungen in der Eurozone, mehr Verantwortung für die eigenen Staatsfinanzen wahrzunehmen. Ein unterschiedliches Maß an Verantwortung wird sich in Gestalt von steigenden Renditeabständen zwischen Staatsanleihen zeigen, die wirtschaftlich kein Desaster sein müssen, aber für nationale Regierungen unbequem sind. Daher lassen sich Forderungen nach einer stärkeren Vergemeinschaftung der Finanzpolitik leicht vorhersehen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird die Forderung nach Eurobonds befeuern. Der Bundesregierung drohen unangenehme Gespräche: Steht Deutschland nun schon als Spielverderber in der gemeinsamen Geldpolitik da, wird es sich als hartnäckiger Verhinderer einer gemeinsamen Finanzpolitik noch weniger Freunde machen.

Die wirtschaftlichen Belastungen der Corona-Krise sollten Anlass geben, das Thema Staatsverschuldung konstruktiver anzugehen als bisher. Die Geldpolitik kann, und dies gilt auch jenseits der Eurozone, nicht auf die Dauer die Finanzierung von Staaten durch umfangreiche Anleihekäufe sichern, ohne früher oder später ihre Unabhängigkeit und damit die Fähigkeit zu verlieren, im Bedarfsfall mit Zinserhöhungen Inflationsgefahren zu bekämpfen. Und nicht nur aus juristischen Gründen ist die Vorstellung abwegig, Deutschland könne auf Dauer seine Bonität auf die Eurozone übertragen. Die Bonität Deutschlands ist groß, aber nicht unbegrenzt.

Die Finanzgeschichte kennt zahlreiche Umschuldungen hochverschuldeter Staaten. Das Thema gilt in der Eurozone seit der griechischen Umschuldung vor ein paar Jahren nicht nur aus politischen Gründen als Tabu. An den Finanzmärkten will man davon erst recht nichts wissen. Dort hat man es lieber, wenn die EZB die Besitzer von Staatsanleihen vor Verlusten schützt. Aber auch das ist keine originäre Aufgabe der Geldpolitik.