EZB und Inflation : Im Schatten Mario Draghis

Über der Sitzung des Zentralbankrats der Europäischen Zentralbank hing am Donnerstag in gleich zweierlei Hinsicht der Schatten ihres früheren Präsidenten Mario Draghi. Nicht nur ist die legendäre Londoner Rede Draghis fast auf den Tag zehn Jahre alt, in der er angekündigt hatte, die EZB werde im Rahmen ihres Mandats alles Notwendige tun, um den Euro zu sichern. Die Konsequenzen dieser Rede beeinflussen das Handeln der EZB bis zum heutigen Tag.

Draghi spielte aber auch in anderer Hinsicht eine Rolle, weil er just am Tage der Sitzung des Zentralbankrats als Ministerpräsident Italiens scheiterte. Dieses Scheitern wirft zumindest nach Ansicht furchtsamer Gemüter die Frage nach einer eventuellen zweiten Eurokrise und der Rolle der EZB in einer solchen Krise auf.