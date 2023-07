Auf den frisch zum italienischen Notenbankpräsidenten ernannten Fabio Panetta folgt im sechsköpfigen Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) voraussichtlich wieder ein Italiener. Die italienische Regierung hat nach F.A.Z.-Informationen am Donnerstag auf dem Treffen der Eurogruppe in Brüssel den stellvertretenden Gouverneur der Banca d’Italia, Piero Cipollone, als offiziellen italienischen Kandidaten vorgestellt.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Weitere Kandidaten gibt es bisher nicht. Nach Angaben aus Notenbankkreisen ist es sehr unwahrscheinlich, dass noch ein anderes Land einen Kandidaten benennt. Nach einer ungeschriebenen Regel sind die vier größten Eurostaaten, also auch Italien, immer im EZB-Direktorium vertreten.

Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende August; eine Entscheidung soll die Eurogruppe auf ihrem nächsten Treffen Mitte September in Santiago de Compostela treffen. Danach wird der Kandidat noch vom EZB-Rat und vom Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments angehört. Beide Gremien haben aber kein Entscheidungsrecht.

Nach dem jetzigen Fahrplan könnten die Staats- und Regierungschef Cipollones Berufung im Oktober endgültig billigen. Dann könnte der Italiener seinem Landsmann ohne Vakanz auf der EZB-Stelle – nachfolgen. Panetta tritt sein neues Amt als italienischer Notenbankchef zum 1. November an.

Mehr zum Thema 1/

Der 62 Jahre alte Cipollone studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität La Sapienza in Rom und in Stanford. Er blickt auf eine lange Karriere in der italienischen Notenbank zurück.

Dort begann er 1993 als Ökonom, machte immer wieder Abstecher in die akademische Welt und zu internationalen Organisationen wie der Weltbank, kehrte aber endgültig 2014 zur Banca d’Italia zurück und wurde am 1. Januar 2020 einer von mehreren Vizegouverneuren.

Die Eurostaaten hatten der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni offenbar vorab signalisiert, dass ein italienischer Kandidat für das EZB-Amt nur akzeptiert werde, wenn er aus der italienischen Notenbank komme. Auch Panetta und der frühere EZB-Präsident Mario Draghi kamen von dort. Die Herkunft aus der Notenbank gilt als Garant für fachliche Kompetenz und – derzeit wichtiger – für Unabhängigkeit von politischem Einfluss.