EZB-Chefin : Lagarde deutet baldige Zinswende an

EZB-Chefin Christine Lagarde bereitet die Finanzmärkte auf das Szenario einer Zinswende im Juli vor. Die Anleihenkäufe dürften zu Beginn des dritten Quartals auslaufen, gefolgt von einer Zinserhöhung, die womöglich „einige Wochen später“ kommen könne, sagte die Französin am Mittwoch auf einer Konferenz in Slowenien. Zuletzt hatte eine Reihe von EZB-Vertretern eine erste Zinserhöhung für den Juli in Aussicht gestellt. Am Mittwoch sprach EZB-Direktor Frank Elderson die Möglichkeit an, dass die Leitzinsen im Juli steigen könnten.

Die Aussagen Lagardes sind mit dem Juli-Termin vereinbar. „Noch haben wir nicht genau definiert, was ‚einige Zeit danach‛ bedeutet“, sagte Lagarde. „Ich habe aber sehr klar gesagt, dass es sich dabei um einen Zeitraum von nur wenigen Wochen handeln könnte“. Der Rat der EZB berät am 9. Juni das nächste Mal über die künftige Geldpolitik, das anschließende Treffen findet am 21. Juli statt. Danach kommt der EZB-Rat erst wieder im September zu einer regulären geldpolitischen Sitzung zusammen. Die Französin verwies auf die Inflation, die für einige Zeit hoch bleiben dürfte.

Der Druck auf die EZB, die Leitzinsen zu erhöhen, ist aufgrund der hohen Inflationsrate im Euroraum zuletzt gestiegen. Sie erreichte im April ein Rekordhoch von 7,5 Prozent. In Deutschland lag die Teuerung im April bei 7,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch bestätigte. In anderen Ländern wie den USA oder Großbritannien haben die Notenbanken die Zinsen in diesem Jahr schon erhöht.

Erste Banken schaffen Negativzinsen ab

Angesichts der Rekordinflation im Euro-Raum mahnt auch Bundesbankchef Joachim Nagel zur Eile. Es gelte durch ein schnelles Handeln zu vermeiden, dass Zweitrundeneffekte wie ein Aufschaukeln von Preisen und Löhnen entstünden und die Inflationserwartungen aus dem Ruder liefen. Auf dem F.A.Z. Kongress vergangene Woche hatte Nagel gesagt, die EZB dürfe nicht untätig bleiben – und müsse der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve bald auf dem Weg einer Normalisierung der Geldpolitik folgen: „Wir müssen was tun“, lautete sein Plädoyer.

Aktuell liegt der Einlagensatz im Euro-Raum bei minus 0,5 Prozent. Das heißt, Banken müssen Strafzinsen bezahlen, wenn sie bei der Notenbank überschüssige Gelder parken. Der Leitzins liegt derzeit bei 0,0 Prozent. Dass sich die Zeichen für eine Zinswende mehren, nehmen einige Banken zum Anlass, sich von Negativzinsen für ihre Kunden zu verabschieden. Am Dienstag teilte die Bank ING Deutschland mit, sie erhöhe zum 1. Juli die Freibeträge für Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten, für die kein Verwahrentgelt fällig wird, von derzeit 50.000 auf 500.000 Euro je Konto. Zudem soll es auch für Neukunden wieder möglich sein, ein neues sogenanntes Extra-Konto zu eröffnen, das ist eine Form von Tagesgeldkonto, sodass bei der Bank sogar noch höhere Beträge ohne Verwahrentgelt geparkt werden können. Die ING gebe damit die positive Zinsentwicklung auf den Kapitalmärkten frühzeitig an ihre Kunden weiter, hieß es bei der Bank.

Bei vielen Banken – geschätzt wird in der Branche bei etwa einem Drittel – sind die Negativzinsen, Verwahrentgelte und Guthabengebühren unmittelbar an den EZB-Einlagenzins gekoppelt. Sie würden mit dem Ende der EZB-Negativzinsen also sowieso automatisch verschwinden. Deshalb könnte es aus Marketinggründen interessant für Banken sein, ein Ende der Verwahrentgelte schon vorher zu verkünden, meint der Stuttgarter Bankenprofessor Hans-Peter Burghof. Es scheint aber auch so zu sein, dass angesichts der schon vor den EZB-Leitzinsen steigenden Kapitalmarktzinsen in Deutschland es für die Banken wieder attraktiver wird, sich über kaum verzinste Kundeneinlagen statt über den Kapitalmarkt zu refinanzieren.