Präsidentin der EZB : Christine Lagarde lässt nichts aus

Es sind die kleinen Signale, die den Unterschied ausmachen an der Spitze der Europäischen Zentralbank, seit die Französin Christine Lagarde den Italiener Mario Draghi abgelöst hat. Seit ihrem Amtsantritt im November rollt eine Charmeoffensive ohnegleichen durch Frankfurt.

Während Draghi bis zum Schluss seiner Amtszeit mit der Stadt fremdelte und die Aufenthalte am Main auf das Nötigste beschränkte, taucht Lagarde ein in das gesellschaftliche Leben. Sie besucht den Oberbürgermeister und Museen, nimmt Deutschunterricht und eine Wohnung, wagt sich gar an hessische Spezialitäten und lobt den „wichtigen Finanzplatz“ so oft sich die Gelegenheit bietet.

In der vorigen Woche beehrte sie den Neujahrsempfang der Deutschen Börse, was nicht weiter auffiele, wüsste man nicht um die Zurückhaltung Draghis bei solcherlei Veranstaltungen. Es war ein hartes Stück Arbeit, bis Lagardes Vorgänger seinerzeit davon zu überzeugen war, Eschborn, dem Sitz der Börse vor den Toren Frankfurts, die Ehre zu erweisen und als Stargast dort eine Rede zu halten. Lagarde kam vorigen Montag einfach so, ohne speziellen Auftritt im Rampenlicht. Klaglos hörte sie sich unten im Publikum an, wie Börsenchef Theodor Weimer auf der Bühne einmal mehr die schädlichen Effekte der Nullzinspolitik der Zentralbank geißelte („Die Minuszinspolitik wirkt wie eine heimliche Steuer auf Geld“), um am Ende seiner Rede seine Bewunderung für die neue EZB-Präsidentin auszudrücken und sie mit warmen Worten als Stargast für die Jahreseröffnung 2021 einzuladen.

Christine Lagarde fühlte sich sehr geehrt und geschmeichelt, heißt es in ihrem Umfeld. Sie habe den Abend in Eschborn genossen und sich gefreut, Bundesbank-Chef Jens Weidmann dort zu treffen, twitterte die EZB-Präsidentin hinterher. Es ist nicht schwer zu erraten, wer beim nächsten Börsenempfang in zwölf Monaten als Stargast auftreten wird: vermutlich EZB-Präsidentin Christine Lagarde, egal wo die Zinsen Anfang 2021 stehen.