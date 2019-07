Geldpolitik im Euroraum : EZB-Präsident stellt neue Anleihekäufe und niedrigere Zinsen in Aussicht

Von niedrigeren Zinsen haben die Währungshüter in der Europäischen Zentralbank diesmal noch abgelassen. Notenbankpräsident Mario Draghi machte im Anschluss an die Sitzung der EZB-Führung an diesem Donnerstag in Frankfurt aber klar, dass neue Maßnahmen folgen, sollte die Teuerungsrate innerhalb der Währungsunion weiter unterhalb des angestrebten Zielwertes verharren. Die Währungshüter streben mittelfristig eine Inflationsrate von nahe 2 Prozent an.

Draghi hob in seinen Ausführungen hervor, dass dieses Ziel „symmetrisch“ sei, die Währungshüter eine dauerhaft niedrigere Inflationsrate ebenso bekämpfen wie eine dauerhaft höhere. „Sollte der mittelfristige Inflationsausblick weiter unter dem Ziel zurückbleiben, ist der EZB-Rat entschlossen, im Einklang mit seiner Verpflichtung zur Symmetrie des Inflationsziels zu handeln“, sagte Draghi. Die Notenbank sei bereit, „alle ihre Instrumente“ gegebenenfalls anzupassen, um das Ziel zu erreichen.

Draghi erwähnte nicht ausdrücklich neue Wertpapierkäufe. Da dieses Instrument von der EZB in den vergangenen Jahren umfangreich verwendet wurde, ist allerdings klar, dass es zu den möglichen neuen Maßnahmen zählt. Draghi kündigte außerdem an, dass die Notenbank gerade prüfen lasse, welche Optionen ihr zur Verfügung stehen und erwähnte darin auch die Möglichkeit, die Zinssätze zu staffeln, die derzeit fällig werden auf Einlagen der Geschäftsbanken bei der Notenbank.

Mehr zum Thema 1/

Den Leitzins beließen die Währungshüter unverändert auf null Prozent. Der Zinssatz, den Banken zahlen müssen auf ihre Notenbankeinlagen, beläuft sich weiter auf 0,4 Prozent. Auch der Zins für kurzfristiges Zentralbankgeld, das Banken über Nacht bei der EZB leihen, bleibt bei 0,25 Prozent. Draghi kündigte an, dass die Notenbank die Zinsen mindestens bis zum Sommer 2020 auf dem aktuellen Niveau halten werde. Auch werden die Tilgungen von den von der Notenbank gehaltenen Wertpapieren mindestens bis über diesen Zeitpunkt hinaus vollumfänglich reinvestiert.

Weitere Zinssenkungen gelten nach dieser Sitzung indes ebenfalls als gut möglich. Der deutsche Aktienindex reagierte mit einem leichten Plus. Deutlicher war die Reaktion bei Staatsanleihen. Die Renditen der deutschen Bundesanleihe und die italienischer Staatsschuldtitel sanken auf Rekordtief.