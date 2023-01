Wirtschaftsprüfer : EY Deutschland will 40 Partner und 380 Mitarbeiter abbauen

EY-Schriftzug an einem Bürogebäude in Düsseldorf Bild: dpa

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY will in Deutschland sparen und plant daher strukturelle Veränderungen. Diese bezögen sich auf Personalmaßnahmen und die Senkung von Kosten, die nicht mit Personal zusammenhingen, teilte ein Sprecher von EY am Donnerstag per Email mit. Das Unternehmen – früher bekannt als Ernst & Young – habe Gespräche mit Arbeitnehmervertretern aufgenommen.

Die „Financial Times“ (FT) hatte unter Berufung auf Insider zuvor berichtet, dass EY Deutschland den Abbau von 40 Partnern und 380 Mitarbeitern plane, um die Profitabilität nach dem Wirecard-Skandal zu verbessern. Die Mehrzahl der Partner, die von dem Stellenabbau betroffen sind, gehört laut FT-Bericht zum Wirtschaftsprüfungsbereich des Unternehmens.

Die früher für Wirecard zuständige Prüfgesellschaft hatte am am Mittwoch bestätigt, dass einzelne Wirtschaftsprüfer sich entschieden hätten, auf ihre Zulassung zu verzichten. Der „FT“ und der „Wirtschaftswoche“ zufolge entgehen die Prüfer damit möglichen Strafen der Aufsichtsbehörde wegen etwaiger Fehler bei den Jahresabschlusskontrollen bei Wirecard.

Wirecard war im Juni 2020 zusammengebrochen, als bekannt wurde, dass in der Kasse 1,9 Milliarden Euro fehlten. Vor dem Landgericht München sind deswegen drei ehemalige Manager des Dax-Konzerns wegen Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und Bandenbetrug angeklagt. Weitere Ermittlungen laufen. In die Kritik geraten war auch die Prüfgesellschaft EY, die die Bilanzen des Konzerns jahrelang abgesegnet hatte.