Aktualisiert am

So funktioniert der Strommarkt

Energiekrise : So funktioniert der Strommarkt

Der extreme Anstieg der Strompreise an den Börsen hat viele Menschen aufgeschreckt und den Blick auf einen Markt gelenkt, der Verbraucher sonst nicht kümmern muss. Der Strommarkt bleibt dabei für viele Menschen un­durchsichtig und wirft mehr Fragen auf, als er beantwortet: Warum ist der Strompreis an den teuren Gaspreis geknüpft? Warum bestimmt das teuerste Kraftwerk den Preis und nicht das günstigste? Und was hat es mit dem ominösen „Merit-Order-Prinzip“ auf sich?

Johannes Pennekamp Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaftsberichterstattung, zuständig für „Die Lounge“. Folgen Ich folge

Um diese Fragen zu beantworten, wäre es am einfachsten, den Strommarkt mit an­deren Märkten zu vergleichen. Der deutsche Strommarkt wurde 1998 zwar libera­lisiert. Der Versuch, Strom mit Autos, Äp­feln oder anderen Alltagsgütern zu vergleichen, ist dennoch zum Scheitern verurteilt: Strom kann nicht in großem Umfang auf Vorrat produziert und gespeichert werden. Die Nachfrage der Verbraucher schwankt vergleichsweise wenig mit steigenden oder sinkenden Preisen, sie ist dem Kölner Ökonom Axel Ockenfels zufolge also relativ un­elastisch. Politische Entscheidungen be­einflussen zudem den Markt. Das alles macht den Strommarkt zu einem beson­deren.

Das „Merit-Order“-Prinzip

Ganz grundsätzlich gelten aber auch auf dem Strommarkt die fundamentalen ökonomischen Gesetze – Angebot und Nachfrage. Auf der Angebotsseite stehen die Stromproduzenten vom Hausbesitzer mit Photovoltaikanlage auf dem Dach bis zu den Betreibern von Kern-, Kohle- und Gaskraftwerken. Ihnen gegenüber stehen auf der Nachfrageseite die Käufer, letztlich sind das alle Haushalte und Betriebe.

Wie und zu welchem Strompreis finden beide Seiten nun zusammen? Der entscheidende Faktor dafür sind die sogenannten Grenzkosten, die man auch als variable Kosten bezeichnen kann. Sie fallen an, sobald ein Windrad oder ein Kraftwerk beginnt, Strom zu produzieren. Am ge­ringsten sind diese Kosten bei den Erneuerbaren, weil Wind und Sonne kostenlos zu haben sind. Müssen dagegen Kohle oder Gas eingekauft und verbrannt werden, sind die Grenzkosten viel höher.

An der Strombörse werden dann alle Mengen- und Preisangebote der Erzeuger gesammelt und von billig nach teuer sortiert, so entsteht eine aggregierte Angebotskurve (siehe Grafik). Sie beginnt mit den günstigsten Stromproduzenten, die zuerst zum Zuge kommen, und steigt an mit den Produzenten, die höhere Grenzkosten haben. Diese Abfolge wird als „Merit-Order“ be­zeichnet.

Die so entstandene Angebotskurve schneidet sich mit der steilen Nachfragekurve. Sie wird davon bestimmt, wie viel Strom Verbraucher gerade be­nötigen. Aus dem Schnittpunkt ergibt sich der Marktpreis. Zum Verständnis: Brauchen Verbraucher zur Mittagszeit gerade viel Strom, verschieben sich Nachfrage und Schnittpunkt nach rechts, der Preis steigt. Ist die Nachfrage in der Nacht ge­ring, sinkt der Preis.

Strom aus Gaskraftwerken oft unersetzbar

Wichtig ist zu verstehen, dass der Preis nicht durch irgendein beliebiges teures Kraftwerk bestimmt wird, sondern durch das teuerste Kraftwerk, das gerade noch be­nötigt wird, um die Nachfrage der Verbraucher zu bedienen. Angenommen der Marktpreis liegt bei 50 Euro je Megawattstunde, dann produzieren alle Anbieter, deren Grenzkosten weniger als 50 Euro oder ganz genau 50 Euro betragen. Wer für 20 Euro produzieren kann, streicht die Differenz, also 30 Euro, als „Produzentenrente“ ein. Das ist grob gesagt sein Gewinn. Wer Strom für 51 Euro anbietet, fliegt da­gegen aus dem Markt. Man könnte also sagen, dass nicht das teuerste Kraftwerk den Preis bestimmt, sondern das teuerste der billigen Kraftwerke. Das ist ein ganz normaler Mechanismus, der so auch auf an­deren Märkten funktioniert.