Als Daniel Hannemann seine zweite Gigafactory plante, machte er Nägel mit Köpfen. Der Ko-Gründer und Unternehmenschef des Wittenberger Start-ups Tesvolt will nun die Produktion durch eine neue Fabrik erweitern und gleich ein eigenes Forschungszentrum daneben stellen. Ist doch die Herstellung von Batterie-Systemen nicht nur ein rasch wachsender Markt, sie ist auch ein hart umkämpftes Geschäft. Da braucht es hohe Qualität zu niedrigen Preisen – und die sind in ohne hauseigene F&E-Abteilung auf lange Sicht nicht zu haben. Ein Start-up mit zwei Fabriken und eigener Forschung geht auf Wachstumskurs – eher eine Seltenheit in Deutschland. Und das ist alarmierend.

Wie die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) in ihrem am Mittwoch dem Bundeskanzler übergebenen Jahresgutachten 2023 warnt, muss Deutschland aufpassen, nicht in die zweite Innovations-Liga abzusteigen. Zwar werden von Unternehmen, Unis, Staat und Stiftungen jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Euro in F&E investiert, zwar hat das Land rund tausend Forschungsinstitute der Spitzenklasse, doch es gehe nicht ums Geld, sondern um Rahmenbedingungen, Bürokratie, Politik und Marktfähigkeit. Angesichts der Lage in der Welt, des demografischen Wandels, des klimagerechten Umbaus der Industrie und des rasanten technologischen Wandels sei die Bedeutung der Forschung nicht noch genug einzuschätzen, sagt Uwe Cantner, Chef der EFI-Kommission, Professor an der Uni Jena und Innovationsexperte.