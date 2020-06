Ex-Wirecard-Chef : Was Markus Braun jetzt droht

Am frühen Nachmittag kam die Nachricht, die bei Markus Braun und seiner Familie für Erleichterung sorgen dürfte. Gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von fünf Millionen Euro kommt der ehemalige Chef von Wirecard vorerst wieder auf freien Fuß. Das Amtsgericht hat den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft München mit.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Auf die Frage der F.A.Z., warum Braun am späten Montag festgenommen wurde, wollte eine Sprecherin noch am Vormittag nicht antworten. Besonders viel Aufmerksamkeit lastet jetzt auf den Ermittlungen, die seit dem Bekanntwerden der fehlenden 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten von Wirecard bei philippinischen Banken an Schärfe gewonnen hatten.

Denn ursprünglich hatten die Münchner Strafverfolger nach einer Anzeige der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht lediglich wegen des Verdachts der Marktmanipulation gegen Braun sowie seine drei Vorstandskollegen ermittelt – lediglich, muss man mit einigen Tagen Abstand sagen.

Denn als der Zahlungsdienstabwickler nach dem Rücktritt von Braun mit seinem eiligst installierten Nachfolger James Freis am frühen Montagmorgen per Adhoc-Mitteilung erklären musste, dass diese „Bankguthaben mit überwiegender Wahrscheinlichkeit“ nicht bestehen, müssen in der Behörde die Alarmglocken geläutet haben. Eine Summe von 1,9 Milliarden Euro, die vermeintlich nie existierte, und trotzdem in der Bilanz auftauchte, ist von einer anderen strafrechtlichen Qualität.

Im schlimmsten Fall bis zu acht Jahre Haft

So lautet das Zwischenfazit der Strafverfolger, dass Braun im Zusammenwirken mit weiteren Tätern die Bilanzsumme und damit das Umsatzvolumen des von ihm lange geführten Unternehmens durch vorgetäuschte Einnahmen mit sogenannten Third-Party-Acquirern aufgebläht haben soll. Damit sollte Wirecard für Investoren, aber auch für Kunden finanzkräftiger und attraktiver wirken, folgern die Ermittler. Wer sich neben Braun verantworten soll, darüber schweigt sich die Staatsanwaltschaft aus. Kenner des Unternehmens gehen davon aus, dass auch die anderen Manager an der Konzernspitze als Beschuldigte geführt werden.

Die Schönung der Bilanz weiten die Vorwürfe gegen das frühere Wirecard-Management aus. Im Fall eines späteren Gerichtsverfahrens hat dies auch Auswirkungen auf den Strafrahmen der vorgeworfenen Delikte. Mit dem Vorwurf der Marktmanipulation stand nach Paragraph 119 Wertpapierhandelsgesetz eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren im Raum. Da die Behörde nun aber auch wegen einer möglichen Bilanzfälschung ermittelt, könnten bis zu drei Jahre hinzukommen. Im schlimmsten Fall würden Braun im Fall einer Gesamtstrafenbildung also bis zu acht Jahren Gefängnis drohen.

Bestand Fluchtgefahr?

Die Staatsanwaltschaft steckt noch in den Ermittlungen, von der Erhebung einer Anklage scheint man in München noch weit entfernt zu sein. Am Montag erwirkten die Strafverfolger vor dem Amtsgericht einen Haftbefehl gegen Braun. Der gebürtige Österreicher soll sich zu diesem Zeitpunkt bei seiner Familie in dem Nachbarland aufgehalten haben. Am Montagabend stellte Braun sich dann den Behörden in München. Sein Verteidiger Alfred Dierlamm teilte der „Süddeutschen Zeitung“ mit, dass sich sein Mandant dem Verfahren selbstverständlich stellen werde.