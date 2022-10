Kapitalismusdebatte : „Der Purpose-Zug ist nicht aufzuhalten“

Herr Polman, Sie waren bis Ende 2018 Vorstandschef von Unilever und haben sich dort als Wegbereiter für eine breitere Bewegung in der Wirtschaft einen Namen gemacht, in der Unternehmenslenker sagen, sie seien auf mehr als Shareholder-Value aus. Schlagworte wie Purpose und Stakeholder-Kapitalismus wurden schick. In jüngster Zeit gibt es daran aber verstärkt Kritik, vor allem in den USA. Macht Ihnen das Sorgen?

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Die Purpose-Bewegung ist lebendig und wichtiger denn je, Unternehmen treiben sie weiter voran. Aber ohne Zweifel stimmt es, dass es Attacken gibt, die sich gegen diese Begriffe richten, ob jetzt Purpose oder ESG, also Maßstäbe wie Umwelt und Soziales, nach denen Unternehmen beurteilt werden. Das wird dann woke genannt, und es ist eine altbekannte Strategie von Populisten. Ich sehe das aber nicht so sehr als Rückschritt, sondern als Zeichen, dass wir vorankommen. Denn genau deswegen werden die Attacken schärfer.