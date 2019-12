Ex-Automanager : Carlos Ghosn flieht aus Japan in den Libanon

Dem geschassten früheren Chef der Renault-Nissan-Allianz, Carlos Ghosn, drohen in Japan bis zu 15 Jahre Gefängnis. Eben noch unter Kaution in Tokio, meldet sich Ghosn nun aus dem Libanon. Er habe sich von „Ungerechtigkeit und politischer Verfolgung“ befreit.

Carlos Ghosn, der frühere Chef der Autobauerallianz Renault-Nissan, der in Tokio unter anderem wegen Veruntreuung angeklagt ist, ist aus Japan in den Libanon geflohen. „Ich bin nun im Libanon und werde nicht weiter von einem manipulierten japanischen Justizsystem als Geisel festgehalten“, erklärte Ghosn in einer Stellungnahme. „Ich bin nicht geflohen. Ich habe mich von der Ungerechtigkeit und der politischen Verfolgung befreit.“

Die Abreise aus Japan eröffnet ein neues Kapitel in dem monatelangen Drama um den Sturz des mächtigen Automanagers, der im November 2018 in Tokio überraschend wegen des Vorwurfs finanzieller Unregelmäßigkeiten verhaftet und später angeklagt worden war. Im April kam Ghosn unter Auflagen auf Kaution aus der Untersuchungshaft frei. Eine der Bedingungen für die Freilassung war, dass er Japan nicht verlässt. Es blieb zunächst unklar, wie der Automanager Japan verlassen konnte. Nach einem libanesischen Zeitungsbericht soll er mit einem privaten Flugzeug von der Türkei aus in den Libanon eingereist sein.

Flucht aus Japan

Mit seiner Flucht aus Japan riskiert Ghosn nun den Verlust der Kautionszahlung von 1,5 Milliarden Yen (12,3 Millionen Euro). Er kehrt in das Land seiner Eltern zurück. Der in Brasilien geborene Ghosn hat neben der französischen oder brasilianischen auch die libanesische Staatsbürgerschaft. Libanon hat kein Auslieferungsabkommen mit Japan.

Um den Sturz des 65 Jahre alten Managers ranken sich mindestens zwei unterschiedliche Geschichten. Aus Sicht von Nissan und der Anklage ist es die Geschichte eines diktatorischen und habgierigen Managers, der Nissan vor 20 Jahren als „Le Cost-Cutter“ mit drastischen Einschnitten vor dem Untergang rettete, japanische Geschäftstraditionen über Bord warf und im Lauf der folgenden Jahre das Augenmaß verlor.

Ihm droht in Japan eine Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren. Ghosn soll umgerechnet mehr als 70 Millionen Euro künftige Einkommenszahlungen in den Finanzberichten Nissans verschwiegen haben. Er soll zudem umgerechnet etwa 13 Millionen Euro aus Nissans Kasse an einen saudischen Freund und Geschäftspartner des Autobauers gelenkt haben, der Ghosn finanziell aus der Bredouille geholfen hatte. 5 Million Dollar soll Ghosn aus einer Nissan-Zahlung an eine Vertriebsgesellschaft in Oman zu seinen eigenen Gunsten umgeleitet haben.

Ghosn plädiert auf unschuldig

Ghosn streitet alle Vorwürfe ab und vermutet eine Verschwörung von Nissan, Staatsanwälten und Regierungsvertretern, um eine mögliche Fusion Nissans mit Renault zu verhindern. Er erhebt zugleich schwere Vorwürfe gegen die japanische Justiz. In der Stellungnahme vom Dienstag wirft Ghosn dem Justizsystem vor, dass die Schuld vorausgesetzt werde, dass Diskriminierung wuchere und dass grundlegende Menschenrechte verweigert würden. Japan missachte die Gesetze und internationale Verträge, die es unterzeichnet haben, wirft Ghosn dem Land vor, das er früher oft gepriesen hat.

Menschenrechtsgruppen und auch viele japanische Anwälte werfen der Justiz des Landes vor, dass sie Angeklagte in Geiselhaft setze, um Geständnisse zu erlangen. Kritisiert wird unter anderem, dass Beschuldigte wochenlang ohne Anklage festgehalten und ohne Anwesenheit ihrer Anwälte stundenlang verhört werden dürfen. Kommt es zur Anklage, ist eine Verurteilung so gut wie sicher.

Ghosn war die Freilassung auf Kaution aus der Untersuchungshaft nur unter strengen Auflagen gewährt worden. Der Zugang zu seiner Wohnung wird mit einer Videokamera kontrolliert. Das Internet und E-Mails darf Ghosn nur im Büro seines Anwalts begrenzt nutzen. Der Manager durfte seine Frau Carole nicht sprechen oder sehen, weil er keinen Kontakt zu Personen halten darf, die mit dem vermuteten Finanzskandal zu tun haben. Im November hatte das Gericht dann eine einstündige Video-Unterhaltung Ghosns mit seiner Frau genehmigt. Ghosn und seine Frau hatten in den vergangenen Monaten wiederholt gegen die Unmenschlichkeit der Haft- und Kautionsbedingungen protestiert.

Tiefe Krise für die Autobauerallianz

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte Ghosn mit Renault, Nissan und Mitsubishi Motors eine schlagkräftige Autobauerallianz geformt, die neben Volkswagen und Toyota an der Weltspitze steht. Nach der plötzlichen Verhaftung im November des vergangenen Jahres wurde Ghosn in den folgenden Monaten bei Nissan, Mitsubishi Motors und später auch bei Renault aus den Spitzenpositionen entlassen. Der Sturz des übermächtigen Chefs führte die Autobauerallianz in eine tiefe Krise, die noch nicht überwunden ist. Das Misstrauen zwischen Renault und Nissan trug unter anderem dazu bei, dass eine von Renault favorisierte Fusion mit Fiat-Chrysler sich zerschlug. Fiat-Chrysler ging danach mit der französischen PSA-Gruppe zusammen.

Nissans wirtschaftliche Lage hat sich in den vergangenen zwei Jahren, nachdem Ghosn schon das operative Geschäft abgegeben hatte, deutlich verschlechtert. Seit dem Sturz Ghosns hat Nissan schon zweimal neues Führungspersonal eingesetzt und kommt doch nicht zur Ruhe. Am ersten Weihnachtstag wurde bekannt, dass Jun Seki, einer der drei Manager des neuen Führungstrios, auf das das Unternehmen seine Zukunft setzte, schon nach wenigen Wochen im neuen Amt das Unternehmen verlässt. Seki, ein Nissan-Veteran, geht zum japanischen Motorenbauer Nidec, der einen Nachfolger für den noch amtierenden Gründer sucht.