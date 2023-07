Aktualisiert am

Bahnmitarbeiter vor der Abfahrt in Frankfurt am Main: Hoffen auf Einigkeit – und das Ausbleiben weiterer Streiks

Die Schlichter im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn haben gesprochen – und in demonstrativer Harmonie ih­ren Lösungsvorschlag vorgelegt. Aber die wichtigste aller Fragen blieb dennoch vorerst offen: Wie geht die Eisenbahnergewerkschaft EVG mit dem Kompromisswerk um, das schon durch seinen stattlichen Umfang von 140 Seiten beeindrucken kann? Auch wenn sich der Bundesvorstand am Freitagabend nach langem Ringen für eine Annahme ausgesprochen hat, ist die Drohung mit einem großen Arbeitskampf nicht vom Tisch – denn darüber müssen jetzt erst noch die Mitglieder in einer Urabstimmung befinden. Und die scheint kein Selbstläufer zu sein.

Dass die Lösungssuche „intensiv, hart und langwierig“ gewesen sei, das berichteten schon am Mittwochabend Heide Pfarr und Thomas de Maizière, denen die Vermittlerrolle zugefallen war: Ihr als frühere SPD-Landesministerin und Gewerk­­schaf­terin, ihm als ehemaligen Bun­des­in­nen­mi­nister und CDU-Politiker. „Beide Seiten mussten Kröten schlucken“, fasste de Maizière das Ergebnis auf der Pressekonferenz zusammen. Und zum Abschied umarmte er Pfarr dann herzlich. Wenigstens zwischen den beiden stimmte die Chemie.

Nun aber drängt sich der Eindruck auf, die EVG könnte sich an ihrer Kröte verschlucken. Denn ihr Vorstand brauchte am Freitag eine achtstündige Marathonsitzung, um zu einem „klaren Votum für die Einigungsempfehlung“ zu kommen. Erst abends um halb neun gab er grünes Licht. Auch hier wieder: „Sehr ernsthaft, sehr intensiv und sehr verantwortungsbewusst“ sei im Bundesvorstand diskutiert worden, sagte der EVG-Vorsitzende Martin Burkert nach der zermürbenden Sitzung.

Als Nächstes aber geht es für den Vorstand darum, auch die 110.000 Gewerkschaftsmitglieder für die Einigung zu gewinnen. Sonst bereiten diese dem Staatskonzern und seinen Kunden womöglich doch einen heißen Herbst. In der anstehenden Urabstimmung heißt es: Tarifabschluss oder unbefristeter Streik.

Die Aufgabe ist alles andere als trivial, handelt es sich doch um das „komplexeste Tarifwerk der Republik“, wie Burkert sagt. Und gerade das könnte der Gewerkschaft zum Verhängnis werden. Denn es bedeutet: Man kann leicht Gründe finden, warum der Einigungsvorschlag für die EVG eine Niederlage sei – und weitaus schwerer erklären, warum er doch als Erfolg zu werten sei.

Bis zu 1000 Euro mehr im Monat

Einfach zu kritisieren sind die blanken Zahlen: 410 Euro im Monat für jeden Mitarbeiter bei einer Laufzeit von 25 Monaten – das ist sehr nah an dem letzten Verhandlungsstand, den die Gremien der Gewerkschaft Ende Juni noch brüsk zurückgewiesen haben: 400 Euro im Monat bei einer Laufzeit von 27 Monaten. Das könnte die Frage aufwerfen, ob sich dafür der ganze Zinnober mit einer teuren Urabstimmung und der Drohung mit einem unbefristeten Streik gelohnt hat.

DB-Personalvorstand Martin Seiler wurde indes nicht müde zu betonen, dass sich dieses Ergebnis mit dem Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes von Ende April vergleichen lasse. Das klingt in den Ohren der EVG-Mitglieder nicht gut, waren sie doch mit einer höheren Forderung angetreten als Verdi. Es zielt aber auch eher auf die Ohren des Eigentümers: Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) setzt gerade alles daran, für die Sanierung des maroden Schienennetzes weitere 45 Milliarden Euro zusammenzukehren. Da wäre der Eindruck misslich, ein Gutteil gehe für üppige Gehaltserhöhungen drauf.