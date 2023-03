Die Gewerkschaften EVG und Verdi machen gemeinsame Sache und legen am Montag fast den ganzen Verkehr in Deutschland lahm. Gut möglich, dass es dabei nicht bleibt.

Es ist Sonntag Abend, als der große Warnstreik zum ersten Mal beim Chef ankommt. Um 21:38 Uhr schaut Martin Burkert kurz auf sein Handy und entdeckt die Fotos von Bahn-Mitarbeitern mit orangenen Westen und Transparenten, die ihm aus dem ICE-Werk in Hamburg gerade geschickt wurden: „Jetzt geht es los“, murmelt der Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Er sagt das nicht triumphierend, sondern mit einer Mischung aus Zufriedenheit und Anspannung.

Mit Beginn der 20-Uhr-Schicht sind Hunderte von Gewerkschaftsmitgliedern in den Ausstand getreten, da war Burkert schon längst in Potsdam angekommen und hatte das Kongresshotel bezogen, in dem die Gewerkschaft Verdi von diesem Montag an drei Tage lang ihre Verhandlungen für den öffentlichen Dienst mit Bund und Kommunen fortsetzt. Mit 200 Leuten ist Verdi dort angerückt, unterstützt von Burkert, einem Tross von EVG-Gewerkschaftern und einer ganzen Serie von Protestveranstaltungen im ganzen Land.

Nach Angaben von Verdi ist es der größte Streik, den die Republik in den vergangenen 30 Jahren gesehen hat: im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, bei der Autobahngesellschaft, in Kitas und Schulen, bei der Müllabfuhr. Die Gewerkschaften in zwei unterschiedlichen Tarifkonflikten haken sich unter, wie man es sich eigentlich von den gleichzeitig tagenden Koalitionsspitzen in Berlin wünschen würde.

„Überzogener und übertriebener Streik“

Von einem „Megastreik“ redet die Deutsche Bahn. Sie hat gleich vorsorglich den ganzen Fernverkehr stillgelegt und anders als sonst keinen Notfallfahrplan erarbeitet hat. Dieser hätte angesichts des Ausmaßes auch keinen Sinn gehabt, argumentiert der Staatskonzern.

Bahn-Sprecher Achim Stauß legt am Montagmorgen noch einmal nach: „Es ist sehr befremdlich, dass man heute streikt und erst in fünf Wochen bereit ist, wieder mit uns zu verhandeln“, sagte er. Unter diesem „überzogenen und übertriebenen Streik leiden Millionen Fahrgäste, die auf Busse und Bahnen angewiesen sind“.

Aus Sicht der Gewerkschaft hingegen ist es die Bahn, die die nächste Eskalationsstufe durch die Stilllegung gezündet hat. Einige halten das für eine regelrechte Aussperrung. Unverhältnismäßig findet EVG-Chef Burkert zudem nicht den Streik, sondern die Managementgehälter bei der Bahn: 2100 Euro für eine Reinigungskraft, 2400 für eine Kundenbetreuerin stünden einem Chefgehalt von mehr als 80.000 Euro im Monat gegenüber, rechnet der Sozialdemokrat vor. Für Reinigungskräfte, Kundenbetreuer und andere Berufsgruppen will er nun 650 Euro mehr Gehalt im Monat durchsetzen.

Im öffentlichen Dienst reicht die Spanne der tariflichen Grundentgelte (ohne Sonderzahlungen und Zuschläge) von 2016 Euro im Monat für ungelernte Hilfskräfte bis 7144 Euro für höhere Leitungskräfte mit langer Dienstzeit. Dort verlangt Verdi, wie auch der DBB Beamtenbund, 500 Euro mehr im Monat für alle Beschäftigten, deren Gehälter unter 4762 Euro liegen, und für die übrigen 10,5 Prozent mehr.

Auf Kompromisssuche

Trotz des großen Streiks haben sich an diesem Montag die Verhandlungsführer und -kommissionen aller Gewerkschaften und der Arbeitgeber in Potsdam eingefunden, mit dem Ziel in dreitägigen Gesprächen einen Kompromiss und damit die Lösung des Tarifkonflikts zu finden. Auch der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke hatte im Vorfeld erkennen lassen, dass bei aller Streikmacht, bei allem Erwartungsdruck auch er an einer Tarifeinigung in dieser Woche interessiert sei.

Dasselbe gilt für den DBB Beamtenbund – der derzeit allerdings etwas am Rande des öffentlichen Scheinwerferlichts auf den großen Doppelstreik von Verdi und EVG steht. Zwar hat auch der DBB seine Mitglieder unter den Angestellten des öffentlichen Dienstes zu Streiks aufgerufen, doch an der neuen Streikkooperation beteiligt er sich nicht.