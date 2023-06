Für Robert Habeck war es eine Verschnaufpause. Nachdem die politischen Debatten den Tag über von der Einigung zum Heizungsgesetz dominiert waren, konnte der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister am Mittwochabend auf der European Economic Conference in Berlin über eines seiner Lieblingsthemen reden: die Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität. Ohne Subventionen wird dies nicht gelingen, ist Habeck überzeugt. „Das ist schon eine Kampfansage“, sagte er mit Blick auf die amerikanische Förderoffensive, den Inflation Reduction Act. „Die Amerikaner hauen das Geld raus.“ Für Unternehmen seien die Steuergutschriften „super-attraktiv“. Für den Staatshaushalt sei das aber „super-teuer“. Südkorea stelle Fördermittel in dreistelliger Milliardenhöhe bereit, um die Solarindustrie ins Land zu holen. „Wenn wir da nicht mithalten, haben sie die. Das ist die brutale Realität.“ Es sei zwar die „reine ökonomische Lehre“, Subventionen nur als letztes Mittel in einer Marktwirtschaft einzusetzen. Aber in der Weltwirtschaft hielten sich derzeit viele nicht an die Regeln. „Es gibt keinen Schiedsrichter, der abpfeift“, konstatierte Habeck.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Die European Economic Conference ist eine hochkarätig besetzte Konferenz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Zusammenarbeit mit der European School of Management and Technology (ESMT) und dem Verein United Europe. Sie dient dem Austausch darüber, wie der klimagerechte Umbau trotz der Inflation gestaltet und dabei ein drohender Wohlstandverslust abgemildert werden kann. Nach Einschätzung von Habeck ist ein Problem „der Überbietungswettbewerb in schlechten Nachrichten“. Die Transformation müsse als Erfolgsgeschichte verstanden werden. „Wenn wir die Energiekrise überwunden haben, können wir auch die Klimakrise überwinden.“ Die Stimmung sei aktuell „mies“. Aber Deutschland habe keinen Grund, verzagt zu sein. Habeck nahm dabei auch sich und seine Kollegen in die Pflicht: „Eine zerstrittene Regierung weckt kein Vertrauen“, sagte er zu dem langen Ringen um das Heizungsgesetz. „Sachfragen sind zu kulturellen Fragen geworden.“

Moritz Schularick, Präsident des Kiel Institut für Weltwirtschaft, beschrieb auf der Konferenz die zwei unterschiedlichen Modelle, wie sich die Transformation einer Volkswirtschaft hin zur Klimaneutralität vollziehen kann. Auf dieser Seite des Atlantiks liege der Schwerpunkt auf einer Bepreisung des CO 2 -Ausstoßes. Die Vereinigten Staaten hätten sich dagegen für Subventionen in erheblichem Umfang entschieden. „Sie machen grüne Technologien so günstig, dass sie mit braunen konkurrieren können.“ Europa stehe unter Druck, es den Amerikanern nachzumachen. Aber es solle nicht allzu bereitwillig auf diesen Zug aufspringen, mahnte Schularick.

Warnungen vor Deindustrialisierung übertrieben

Die Warnungen von Managern, aber auch Politikern vor einer drohenden Deindustrialisierung hält der Ökonom für übertrieben. Bei Autoherstellern etwa machten die Energiekosten nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten aus. Wer da etwa einen Anstieg etwa um 10 Prozent nicht verkrafte, habe ein anderes Problem als die Energiepreise. Nur ein kleiner Teil der Industrie sei wirklich energieintensiv und dieser sei auch nicht der wachstumsstärkste. „Die Politik muss aufpassen, welchen Ratschlägen sie folgt“, sagte Schularick. „Das ist nicht das Ende der deutschen Wirtschaft.“

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil betonte die Bedeutung des europäischen Zusammenhalts. „Wir können viel mehr aus Europa herausholen“, sagte Klingbeil. Die gewohnte regelbasierte Weltordnung befinde sich im Umbruch. „Einer der wichtigsten Akteure, wenn Transformation gelingen soll, ist ein starkes und souveränes Europa.“ Anlass zur Zuversicht gäben ihm dabei die Erfahrung, dass die EU die Corona-Pandemie kooperativ überstanden habe, dass Europa in Reaktion auf Putins völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine zusammengerückt sei. Auch die jüngste Verständigung der EU-Innenminister auf neue Regeln für das Asylsystem zähle dazu.

Eine zentrale Aufgabe, um die Stärke der Europäischen Union in dem Transformationsprozess besser zur Geltung zu bringen, liegt Klingbeils Analyse zufolge darin, den bisher „viel zu fragmentierten Binnenmarkt“ voranzubringen. Es gehe um die Projekte der Digitalunion, der Kapitalmarkt- und der Bankenunion, mit dem Ziel: Es müsse einfacher werden, privates Kapital aus aller Welt in wichtige Zukunftsprojekte in Europa zu investieren. Die Richtung dorthin führe nicht über einen „stumpfen Subventionswettlauf“, wohl aber hin zu einem „neuen Zusammenspiel von Markt und Staat“ mit mehr „Flexibilität“ für die Fiskal- und Industriepolitik.

Mehr zum Thema 1/

„Die nächsten 10, 15 Jahre werden sehr ruckelig“, sagte Klingbeil voraus. Insbesondere Politik und Gesellschaft in Deutschland ermahnte er „nicht selbstzufrieden“ zu sein. Aber wenn dies gelinge, „dann werden auch künftige Generationen in Wohlstand leben können“. Die aktuelle European Economic Conference ist die zweite in diesem Format, die erste hatte im September unter dem Eindruck akut drohender Energieengpässe stattgefunden. Am Donnerstag wird Österreichs Finanzminister Magnus Brunner auf der Konferenz erwartet.