Von und zu Liechtenstein : Europas reichster Monarch

So einen Abenteuerspielplatz wünscht sich jedes Kind: eine echte Burg mit dicken Mauern, schweren Türen, verwinkelten Gängen und dunklen Kellern. Erbprinz Alois Philipp Maria von und zu Liechtenstein, Graf zu Rietberg, ist genau an einem solchen Ort aufgewachsen: im Schloss Vaduz. Es liegt auf einer Felsterrasse 120 Meter oberhalb von Vaduz, der Hauptstadt des Fürstentums Liechtenstein. Wer von dort hinaufschaut auf dieses im 12. Jahrhundert errichtete Bollwerk mit den hohen Steinmauern, den Schießscharten und dem Bergfried, sieht sofort, dass es sich bei diesem „Schloss“ eigentlich um eine Burg handelt. Dort hat Alois als Kind mit seinen Freunden oft Verstecken gespielt. „Das war natürlich sehr aufregend“, erinnerte sich der heute 51 Jahre alte Erbprinz vor knapp einem Jahr im Gespräch mit der F.A.S. Dabei wurden die Tücken dieser charmanten Behausung sichtbar: Weil die nachträglich eingebaute Heizung im Winter an ihre Grenzen stößt, musste ein vom Butler hineingeschobenes hässliches mobiles Heizgerät für erträgliche Temperaturen im holzgetäfelten Empfangssaal des Monarchen sorgen.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. F.A.Z.

Das Fürstenhaus des sechstkleinsten Landes der Welt hat nicht nur in der Heiztechnik eine Sonderrolle inne. Die Familie von und zu Liechtenstein gilt als reichste Adelsfamilie Europas. Allein schon ihr Finanzvermögen wird auf drei Milliarden Franken geschätzt. Die rund 1700 Gemälde umfassende Kunstsammlung dürfte mehr als eine Milliarde Franken wert sein. Aus dem Rahmen fällt die Familie aber auch deshalb, weil sie aus Mangel an Skandalen eben nicht aus dem Rahmen fällt: Den Platz in den Klatschspalten des Boulevards überlässt sie den „Royals“ aus anderen Ländern.