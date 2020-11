Kompromiss in Brüssel : Europaparlament und Mitgliedsstaaten einigen sich auf EU-Haushalt

Wegen Rechtsstaatsmechanismus : Orban droht laut Bericht mit Veto gegen EU-Haushalt

„Verletzung der Rechtsstaatlichkeit“ sein ein rechtlich vager Begriff, soll Ungarns Regierungschef in einem Brief an die EU-Spitzen beklagen. Sollten diese Pläne an den EU-Haushalt gekoppelt werden, würde Ungarn die nötige Einstimmigkeit verhindern.