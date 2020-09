F.A.S. Exklusiv : Europa fürchtet schädliche Zölle nach dem Brexit

Die Karte zeigt Deutschland, unterteilt in seine Landkreise in unterschiedlichen Blautönen. Zwei Landkreise stechen heraus, weil sie braun markiert sind: Dingolfing-Landau in Bayern und Wolfsburg in Niedersachsen. „Das sind die Regionen, die von einem harten Brexit wirtschaftlich am stärksten betroffen wären“, sagt Oliver Holtemöller, stellvertretender Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). In Dingolfing steht die größte europäische BMW-Fabrik, Wolfsburg ist das Stammwerk von Volkswagen – und das Vereinigte Königreich ist nun mal der größte Exportmarkt für in Deutschland gefertigte Autos.

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Die Brexit-Karte ist Teil einer bislang unveröffentlichten Studie der Wirtschaftsforscher aus Halle, die der F.A.S. vorliegt. Die Ökonomen haben darin detailliert untersucht, was ein Scheitern der laufenden Wirtschaftsverhandlungen zwischen Brüssel und London für die Arbeitsplätze in Europa und anderswo auf der Welt bedeuten würde. Das Ergebnis: Abgesehen von Großbritannien selbst, stehen beim Brexit-Poker nirgendwo auf der Welt so viele Jobs im Feuer wie in Deutschland. Insgesamt wären hierzulande rund 180000 Arbeitsplätze gefährdet, schätzen die IWH-Forscher. Grund dafür: Der EU und Großbritannien bleiben noch ziemlich genau 100 Tage, um nach dem Brexit ihre Wirtschaftsbeziehungen in einem Handelsabkommen neu zu regeln. Gelingt das nicht, werden zum Jahreswechsel im britisch-europäischen Handel unweigerlich Zölle wiedereingeführt, die das beiderseitige Exportgeschäft schwer belasten würden. Wirtschaftlich wäre das reiner Irrsinn – doch genau der droht jetzt. Den Preis dafür würde Europa mit Wohlstandseinbußen und verlorenen Arbeitsplätzen bezahlen.

Eine halbe Billion Euro an Güterhandel jährlich

Bisher hat der Brexit für die Wirtschaft noch gar nicht richtig begonnen. Die Briten sind zwar Ende Januar aus der EU ausgeschieden. Doch erst einmal gibt es eine Übergangsphase, während derer in den Handelsbeziehungen alles beim Alten bleibt. Das Königreich ist vorerst weiter Mitglied im Handelsblock der EU, der Warenverkehr zwischen Insel und Kontinent läuft so reibungslos wie bisher – ganz so, als wäre nichts geschehen. Vergangenes Jahr erreichte das Volumen des Güterhandels zwischen Großbritannien und den anderen EU-Staaten ein Volumen von mehr als einer halben Billion Euro.

Das Problem ist nur: Zum Jahreswechsel ist Schluss mit der Schonfrist. Dann endet die Übergangsphase. London will auf jeden Fall raus aus dem Binnenmarkt und der Zollunion der EU. Wie es danach weitergeht, ist noch immer offen. Sicher ist nur eines: Ein Brexit-Crash im Exportgeschäft ist das Letzte, was die von Covid-19 heftig gebeutelte deutsche Industrie jetzt brauchen kann.

Die Chancen, dass doch noch ein Handelsabkommen gelingt, standen noch nie so schlecht wie heute. Ein Deal sei weiterhin möglich, sagte am Donnerstag zwar EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aber das Klima in den Handelsgesprächen ist komplett vergiftet, seit die Regierung in London wissen ließ, sie werde sich nicht an zentrale Elemente des politischen Austrittsabkommens halten, das der britische Premierminister Boris Johnson selbst erst vor neun Monaten unterzeichnet hat.

Es geht nur noch um das „blame game“

Unabhängig davon, ob sein eigenes Parlament dem Regierungschef einen solch eklatanten Bruch internationalen Rechts durchgehen lassen wird oder nicht– für das Gesprächsklima in den laufenden Wirtschaftsverhandlungen ist dieser Eklat in jedem Fall desaströs. Die EU-Seite traut der Regierung Johnson nichte mehr über den Weg. Im Umfeld des EU-Verhandlungsführers Michel Barnier heißt es, die Briten wollten gar kein Abkommen mehr. Es gehe ihnen nur noch um das „blame game“, sagt ein Vertreter der EU-Kommission – also darum, einen Abbruch der Gespräche durch die EU zu provozieren, um so der Gegenseite die Verantwortung für das Scheitern zuschieben zu können. Die EU hat den Briten eine Frist bis Ende des Monats gesetzt, um vom Rechtsbruch abzurücken. Sonst werde es kein Handelsabkommen geben. Von der britischen Regierung war auf Anfrage keine Einschätzung zu bekommen.