Euro-Konjunktur : Wird Deutschland wieder zum „kranken Mann Europas“?

Keine EU-Volkswirtschaft wird in diesem Jahr weniger stark wachsen als die deutsche. 2023 wird sie sich in den Euro-Durchschnitt einreihen – aber der fällt erheblich geringer aus als ursprünglich erwartet.

Der Krieg in der Ukraine wird nach Einschätzung der EU-Kommission das Wachstum in der EU vor allem im kommenden Jahr erheblich schwächer ausfallen lassen als bisher erwartet. Die EU-Behörde erwartet in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Sommerprognose für den Euroraum noch 2,6 Prozent Wachstum in diesem Jahr, aber nur noch 1,4 Prozent im Jahr 2023. Im Mai hatte sie noch mit 2,7 und 2,3 Prozent gerechnet.

Ihre Inflationserwartungen setzte die Kommission – die noch vor zwei Monaten die Inflationsspitze erreicht gesehen hatte – ein weiteres Mal nach oben. Für das laufende Jahr erwartet sie nun 7,6 Prozent (Mai: 6,1 Prozent), für 2023 immer noch 4,0 Prozent (Mai: 2,3 Prozent).

Ungewöhnlich deutliche Prognosekorrektur

Besonders auffällig ist die Prognose für Deutschland. Für 2022 erwartet die Kommission mit 1,4 Prozent das geringste Wachstum im Euroraum. Auch 2023 werde die Wachstumsrate mit 1,3 Prozent unter dem Durchschnitt der Eurozone (1,4 Prozent) bleiben. Die Inflation werde mit 7,9 (2022) und 4,8 (2023) Prozent über dem Schnitt des Euroraums bleiben.

Die Kommission begründete ihre ungewöhnlich deutliche Prognosekorrektur damit, dass alle ökonomischen Folgen des Kriegs in der Ukraine, die im Mai noch als Risiken eingestuft worden waren, mittlerweile Realität geworden seien. Das gelte besonders mit Blick auf die Abhängigkeit der EU von russischer Energie. Die abermalige Korrektur der Inflationsprognose begründete die Behörde mit den weiter steigenden Energiepreisen.

Der für Wirtschaft zuständige Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis mahnte, die EU müsse ihre Abhängigkeit von fossiler Energie aus Russland dringend verringern. Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sagte, der Inflationshöhepunkt sei nun später im Jahr zu erwarten.