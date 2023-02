Euphorie nach Geschäftszahlen : Die Commerzbank ist wieder da

Commerzbank-Chef Manfred Knof hat mit seinem Slogan dreifach recht. Darüber hinaus stellt sich auch wieder eine ganz andere Frage – allerdings an die Bundesregierung.

Die Sonne geht auf: Blick auf die Commerzbank und den Main in Frankfurt Bild: Tom Wesse

Nachdem der Staat die Commerzbank im Winter 2008/2009 mit gut 18 Milliarden Euro vor dem Untergang gerettet hatte, schien das Kreditinstitut lange nicht sanierbar. Ob durch den Staatsbankrott Griechenlands, durch Stresstests der Bankenaufsicht oder durch Managementfehler – immer wieder wurde die Bank zurückgeworfen und wirkte verwundbar. Daran schloss sich ab 2016 eine Phase geringer Ambitionen an. Der Abstieg aus dem Dax im Jahr 2018 wurde vom damaligen Vorstand fast achselzuckend hingenommen. Insofern konnte der seit 2021 amtierende Vorstandsvorsitzende Manfred Knof am Donnerstag mit dreifachem Recht verkünden: „Die Commerzbank ist wieder da.“

Erstens ist die Commerzbank wieder angemessen profitabel. Im Jahr 2022 hat sie erstmals seit dem Jahr 2010 wieder einen Gewinn in Höhe von 1,4 Milliarden Euro erzielt, dreimal mehr als im Jahr zuvor. Zweitens bringen sie einzelne Rückschläge nicht mehr vom Erfolgspfad ab. Aus Polen, dem für die Commerzbank zweitwichtigsten Markt, kamen am Donnerstag weitere für Banken schlechte Nachrichten. Wahrscheinlich werden sie Kunden, an die sie Schweizer-Franken-Kredite vergeben haben, umfangreicher entschädigen müssen. Schon 2022 war die polnische Tochtergesellschaft M-Bank für die Commerzbank ein Verlustbringer. Doch das steckt sie locker weg.

Denn die Commerzbank profitiert nun von den gestiegenen Einlagenzinsen bei der Europäischen Zentralbank, nachdem sie jahrelang unter deren Negativzinsen litt. Anleihen im Eigenbestand, die wegen der Kursverluste den Gewinn von Sparkassen und Volksbanken 2022 belastet haben, sind für die Commerzbank kein Thema. So konnte der Vorstand am Donnerstag mit der Ankündigung eines noch höheren Gewinns 2023 und noch höherer Dividenden punkten. Er trieb damit die Aktie auf den höchsten Stand seit Mai 2018.

Schon der Kursanstieg der vergangenen Monate hat dafür gereicht, dass die Commerzbank drittens bald wieder in den Dax zurückkehrt. Wieder da ist auch die Frage, wie lange der Staat noch als Aktionär an Bord bleibt. Stark genug ist die Commerzbank längst auch ohne ihn.