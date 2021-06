In 26 deutschen Städten : EuGH verurteilt Deutschland wegen zu hoher Stickoxid-Werte

Deutschland hat jahrelang nicht genug gegen die hohe Belastung mit Stickoxiden in den Städten getan. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gab am Donnerstag einer entsprechenden Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik statt. Die Grenzwerte seien von 2010 bis 2016 in 26 Städten „systematisch und fortdauernd“ überschritten worden (Az: C 635/18).

Strafen oder Sanktionen sind mit dem Spruch zunächst nicht verbunden. Die Entscheidung war erwartet worden, da in Deutschland über Jahre der Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in vielen Städten deutlich überschritten hatte.