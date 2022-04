Von der Leyen in Delhi : Die EU will Indien stärker an sich binden

Die EU will Indien stärker an sich binden

Bislang hat Indien mit seiner neutralen Haltung zu Moskau die Europäer enttäuscht. Nun will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Inder in eine neue Richtung locken. Einfach wird das nicht – denn schon die Verhandlungen über Freihandel zwischen Indern und Europäern stocken seit vielen Jahren. Russland aber brauchen die Inder als Lieferant von Energie und rund 60 Prozent ihrer Waffen. Am Montag will von der Leyen an der wichtigsten geopolitischen Konferenz Indiens, dem Raisina Dialogue, teilnehmen.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



Im Gespräch mit Ministerpräsident Narendra Modi will sie die Gründung eines Rats für Handel und Technologie (TTC) anbieten. Gelingt es der EU und Amerika, die größte Demokratie der Erde mit ihren fast 1,4 Milliarden Menschen stärker an sich zu binden, fände Neu Delhi einen Ausgleich zum gefürchteten Nachbarn China und könnte sich leichter von Moskau lösen. Gerade war dessen Außenminister Sergej Lawrow in Neu Delhi gewesen, 2021 Präsident Wladimir Putin selber.

Am Sonntag lobte von der Leyen Indien für dessen Plan, bis 2030 die Hälfte seines ständig wachsenden Energieverbrauchs aus nachhaltigen Quellen decken zu wollen. Allerdings bleibt der Subkontinent hinter seinem Plan zurück. Auch die erst im vergangenen Jahr wieder aufgenommenen Gespräche über Freihandel und Investitionsschutz bleiben zäh. Von 2013 bis 2021 waren sie wegen unüberbrückbarer Differenzen ausgesetzt, die meisten Hürden sind nicht ausgeräumt. Hinzu kommt der wachsende Protektionismus der Inder. Mit Australien gelang ihnen gerade der Abschluss einen abgespeckten Abkommens, die EU aber verlangt deutlich mehr. Man werde mit Indien auch über Netze wie 5G, 6G und Cloud Computing sprechen, hieß es. Die Länder stünden vor ähnlichen – oft chinesischen – Herausforderungen.

Immer interessanter wird für europäische Firmen das Rüstungsgeschäft. „Unser Ziel ist es, Indien zu einem Schwerpunktland für die Entwicklung von Verteidigungstechnik zu machen“, hatte Verteidigungsminister Rajnath Singh gerade gesagt. Die zweitgrößte Armee der Welt will in den nächsten fünf Jahren Material im Wert von 2,1 Billionen Rupien (25,4 Milliarden Euro) im Land fertigen lassen – und sucht dringend Technologiepartner. Die Aufträge für das Jagdflugzeug Rafale und Unterseeboote an Frankreich umreißen die Möglichkeiten. Der britische Ministerpräsident Boris Johnson besiegelte gerade eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft mit Neu Delhi. Im vergangenen Jahr lag das Handelsvolumen zwischen Indien und der EU bei 96 Milliarden Euro, die Investitionen der Europäer beliefen sich im indischen Haushaltsjahr (31. März) 2020/21 auf 83 Milliarden Euro.