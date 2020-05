Aktualisiert am

Hilfsprogramm wegen Corona : EU will 750 Milliarden Euro für Wiederaufbau ausgeben

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will 750 Milliarden Euro gegen die Krise mobilisieren. Bild: EPA

Wochenlang machte die EU-Kommission aus ihrem Corona-Konjunkturprogramm ein Geheimnis. Jetzt sind die wichtigsten Zahlen klar: Nach übereinstimmenden Informationen der F.A.Z. und der Deutschen Presse-Agentur will sie 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung Europas mobilisieren. Davon sollen 500 Milliarden Euro als nicht rückzahlbare Zuschüsse und 250 Milliarden Euro als Kredite fließen.

Damit fällt das von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entworfene Programm noch deutlich größer aus als eine deutsch-französische Initiative für ein 500-Milliarden-Euro-Paket. Von der Leyen will den Plan am frühen Nachmittag in einer Rede im Europaparlament offiziell vorstellen.

Mit dem Wiederaufbauplan soll die schlimmste Rezession in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg bewältigt werden. Wegen des zeitweiligen Stillstands während der Pandemie wird die Wirtschaftsleistung in der EU laut offizieller Prognose dieses Jahr um 7,4 Prozent sinken. Einige Länder wie Italien, Spanien und Griechenland sind besonders hart getroffen.

Die EU-Staaten haben bereits ein gemeinsames Sicherheitsnetz mit Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro gespannt. Das Programm zur wirtschaftlichen Erholung ist nun der nächste Schritt. Das Neue: Die über Kredite finanzierten Mittel sollen nicht von den Empfängern, sondern von allen gemeinsam zurückgezahlt werden Dafür sollen die EU-Staaten mit Beitragszusagen zum Haushalt garantieren. Im Fachjargon: Die Eigenmittelobergrenze soll drastisch erhöht werden. Die Schulden sollen dann über Jahrzehnte aus dem EU-Budget abgestottert werden.

Dabei sollen nach dem Willen der EU-Kommission neue eigene Einnahmen für die EU aus Steuern und Abgaben helfen. Im Gespräch ist eine Ausweitung des Europäischen Emissionshandels sowie eine Digitalsteuer oder eine Plastikabgabe. Dass so viele Milliarden als direkte Zuwendungen vergeben werden sollen, stößt bei einigen EU-Ländern auf Widerstand. Österreich, die Niederlande, Schweden und Dänemark – die „Sparsamen Vier“ – haben gemeinsam Einspruch erhoben.

