Aktualisiert am

EU will 2025 Batteriezellen für 8 Millionen Autos fertigen

Milliardeninvestitionen nötig : EU will 2025 Batteriezellen für 8 Millionen Autos fertigen

Die EU will zum zweitgrößten Hersteller von Batteriezellen aufsteigen. Um bis 2025 Zellen für bis zu acht Millionen Elektroautos zu produzieren, sind allerdings noch Investitionen von 15 Milliarden Euro nötig.

Ein Mitarbeiter von Volkswagen steht in einem Reinraum zur Produktion von Batteriezellen im VW Werk Salzgitter. Bild: dpa

Die EU will bis 2025 Batteriezellen für sieben bis acht Millionen Elektroautos im Jahr produzieren. Dieses Ziel hat der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, nach einem Treffen der „Batterieallianz“ am Freitag in Brüssel ausgerufen.

Die EU werde damit hinter China zum zweitgrößten Batteriezellen-Produzenten auf der Welt aufsteigen. Dadurch würden zwischen drei und vier Millionen Stellen entstehen, vor allem aber steigere die EU damit ihre strategische Autonomie. Um das Ziel zu erreichen, seien Investitionen von 15 Milliarden Euro nötig, sagte Šefčovič weiter.

Batteriezellen müssen im Wettbewerb bestehen können

Im Rahmen der maßgeblich von dem französischen Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und seinem deutschen Amtskollegen Peter Altmaier angestoßenen Batterieallianz erlaubt die EU höhere staatliche Hilfen als sonst, um die Fertigung auszubauen. Bisher profitieren davon zwei Industriekonsortien, eines unter deutscher, eines unter französischer Führung.

Der Verkauf von Elektroautos nehme immer mehr Fahrt auf, sagte Le Maire. Angesichts dessen wäre es geradezu absurd, wenn die EU nicht auch alles daran setze, ihre eigenen Batteriezellen herzustellen. Die nächste Herausforderung sei sicherzustellen, dass die hier gefertigten Batteriezellen auch im Wettbewerb bestehen könnten, sagte Le Maire weiter. Dazu müsse sie spätestens bis 2022 strikte Umweltstandards für den Verkauf von Batterien in Europa festlegen. Um den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in der Batteriefertigung zu beheben, sollen zudem bis 2025 mindestens 800.000 Beschäftigte aus- und fortgebildet werden.