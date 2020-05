Merkel-Macron-Vorstoß : Ein Epochenbruch

Befürworter des deutsch-französischen Plans für einen Wiederaufbaufonds über 500 Milliarden Euro, darunter auch der Bundesfinanzminister, nehmen Bezug auf Alexander Hamilton. Kurz nach der Gründung der Vereinigten Staaten hatte Hamilton im Jahre 1790 als Finanzminister eine Übernahme von Schulden der Bundesstaaten durch den Zentralstaat vorgeschlagen, der gleichzeitig die Macht des Zentralstaats stärkte.

Wer heute einen durch Schuldenaufnahme der EU finanzierten Fonds als „Hamilton-Moment“ feiert, betrachtet diesen Fonds nicht als ein außergewöhnliches Ereignis, das nach Artikel 122 des EU-Vertrags einen finanziellen Beistand der Europäischen Union ermöglichte, sondern als einen generellen Einstieg in eine europäische Fiskalunion. Dies wäre ein Epochenbruch. Wie im Falle der vor einigen Wochen als Corona-Bonds präsentierten Eurobonds diente die aktuelle Krise als Anlass, die Architektur der Währungsunion nachhaltig zu verändern.

Wenn die gewöhnlich nicht zu drastischen Ausdrücken neigende Bundeskanzlerin sagt, Deutschland und Frankreich hätten sich in den Verhandlungen über den Fonds „zusammengerauft“, muss der auf Berlin lastende Druck erheblich gewesen sein. Da kam einiges zusammen.

Während die stark wachsende Staatsverschuldung den finanzpolitischen Handlungsspielraum einiger europäischer Länder empfindlich beschneidet, kann Deutschland für die Unterstützung seiner Wirtschaft in der Krise deutlich mehr Geld mobilisieren als die Partner. Dies weckt in den Partnerländern die wohl nicht ganz unbegründete Vermutung, die deutsche Wirtschaft werde diese Krise schneller und besser überstehen als die Wirtschaft in vielen anderen europäischen Ländern, selbst wenn die ökonomischen Schäden auch in Deutschland erheblich sein dürften.

Merz und Fuest sind dafür

Die Furcht vor einer noch größeren deutschen wirtschaftlichen Dominanz, zum Beispiel in Gestalt immer weiter zunehmender Handelsüberschüsse, grassiert, während in Deutschland das im Ausland schwer nachvollziehbare Gefühl zunimmt, man werde von den Partnern ausgenommen. Und nachdem Deutschland Eurobonds weiterhin ablehnt und – durch das Bundesverfassungsgericht – de facto den Handlungsspielraum der Europäischen Zentralbank beschneidet, wurde auch der Handlungsspielraum Berlins kleiner, wenn neben der unausweichlichen wirtschaftlichen Krise des Kontinents nicht auch noch eine schwere politische Krise riskiert werden sollte.

Dies mag einen Politiker wie Friedrich Merz und einen Ökonomen wie Clemens Fuest, die nicht im Ruf stehen, großzügiger Geldverschwendung das Wort zu reden, dazu bewegen, die Idee des Wiederaufbaufonds gutzuheißen. Ein Bruch mit Frankreich, den nur politische Hasardeure herbeisehnen können, käme Deutschland nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht teuer zu stehen.

Und dennoch verdient dieses Projekt keinen Beifall, auch wenn, anders als bei Eurobonds, eine gesamtschuldnerische Haftung offenbar nicht vorgesehen ist und die EU den Schuldendienst aus ihren Eigenmitteln leisten soll. Solange es dabei bleibe, könne man mit der Idee leben, kommentierte der liberale Ökonom Jan Schnellenbach auf Twitter.

Aber der Fonds, aus dem ja frühestens im Jahre 2021 Gelder abfließen können, soll offensichtlich weniger der Bekämpfung unmittelbarer Krisenlasten dienen, sondern einem ominösen Wiederaufbau. Anders als nach schweren Kriegen dürfte die Corona-Krise jedoch keine schweren Zerstörungen von Fabriken, Maschinen und Infrastruktur hinterlassen, die wieder aufgebaut werden müssen. Tatsächlich geht es um eine Modernisierung wachstumsschwacher Volkswirtschaften durch die Mobilisierung von Geldern aus Brüssel, die als Zuschüsse gezahlt werden sollen, weil die nationalen Haushalte mit der Finanzierung überfordert wären und private Kapitalgeber sich fernhalten.

Damit wird ein weiteres Mal das fundamentale Dilemma deutlich: Auf die Dauer werden manche Länder eine Kombination aus allenfalls niedrigem Wirtschaftswachstum und hoher Verschuldung kaum durchhalten. Die Geschichte lehrt, dass solche Episoden entweder in einer Inflation oder in einer Umschuldung enden, sofern nicht entweder vermögende Teile der eigenen Bevölkerung oder ein gütiges Ausland zur Übernahme eines Teils der Schuldenlast herangezogen werden.

Keine Appelle an einen vermeintlichen „Hamilton-Moment“ oder an eine europäische Solidarität, die sich in einer Schuldenfinanzierung von Zuschüssen ausdrücken soll, ändern etwas an dem fundamentalen Problem. Wer Europa nützen und es modernisieren will, muss das Schuldenproblem anpacken – ohne es durch den Einsatz von Fonds oder der EZB kaschieren zu wollen.