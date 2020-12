Regulierung des Internets : Eine Attacke nach der anderen

Kartellklagen in Amerika, neue Gesetze in Europa: Google, Facebook & Co. müssen auf der ganzen Welt Eingriffe in ihr Geschäft fürchten. Die Reaktionen der Konzerne auf neue Regulierungen fallen gemischt aus.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg während eines Vortrags in der Georgetown Universität im Oktober 2019 in Washington Bild: AP

Die großen amerikanischen Technologiekonzerne sehen sich in diesen Tagen einer Attacke nach der anderen gegenüber. Erst in der vergangenen Woche erhielt das soziale Netzwerk Facebook in seiner Heimat mehrere Kartellklagen. Am Mittwoch kündigte nun Texas eine weitere Wettbewerbsklage gegen Google an. In Europa nahm die EU-Kommission die Branche mit zwei weitreichenden Gesetzesvorschlägen ins Visier.

Facebook, Google, Apple und Amazon sehen sich einer transatlantischen Front von Politikern und Regulierern gegenüber, die immer mehr Entschlossenheit demonstriert, in das Geschäft der Konzerne einzugreifen. In den Vereinigten Staaten gehört ein aggressiveres Vorgehen gegen die Tech-Giganten sogar zu den wenigen Dingen, auf die sich derzeit beide große Parteien verständigen können. Auch anderswo in der Welt erhöht sich der Druck: Am Mittwoch reichte die australische Wettbewerbsbehörde eine Klage gegen Facebook ein.