EU-Regeln für Steuerfragen : Schlechte Zeiten für den Steuerwettbewerb

Für Sven Giegold war der 1. Juni 2021 historisch. Gleich drei Ereignisse dieses Tages belegten, dass die EU in ihrem Kampf gegen Steuervermeidung, -flucht und -betrug einen entscheidenden Schritt vorangekommen sei, sagte der Grünen-Europaabgeordnete in einer Pressekonferenz mit EU-Steuerkommissar Paolo Gentiloni und dem französischen Ökonomen Gabriel Zucman in Brüssel. Die Europäische Staatsanwaltschaft habe nun ihre Arbeit aufgenommen; sie werde nicht zuletzt den Mehrwertsteuerbetrügern das Leben erschweren. Zudem wurden die Verhandlungen über schärfere EU-Regeln für Steuertransparenz großer Unternehmen (Country-by-Country-Reporting) erfolgreich abgeschlossen. Und schließlich nehme die EU-Beobachtungsstelle für Steuerfragen (Tax Observatory) unter Zucmans Leitung ihre Arbeit auf.

Alle drei Ereignisse belegten, dass es Steuervermeidern und -betrügern jetzt an den Kragen gehe, sagte Giegold. „Europa bekommt endlich einen steuerpolitischen Aufpasser.“ Der Grünen-Politiker gilt als treibende Kraft hinter der Einrichtung des aus EU-Mitteln finanzierten Steuerinstituts. Der in Berkeley lehrende Zucman, ein Schüler des Ungleichheitsforschers Thomas Piketty, nannte drei Ziele der neuen Beobachtungsstelle. Sie solle Forschungsergebnisse zur Unternehmensbesteuerung sowie zur Steuerflucht und -vermeidung liefern, sagte der Franzose, der seine neue Funktion im Nebenamt ausüben wird. Ferner wolle er Ideen für den Kampf gegen Steuervermeidung liefern, wenn dieser politisch erwünscht sei. „Steuerwettbewerb ist nichts Gottgegebenes, er ist eine politische Option unter mehreren.“ Schließlich wolle er die Debatte über globale Fragen der Besteuerung befeuern. „Die traditionelle Sicht, dass jeder Bürger und jedes Unternehmen Steuern (meist in erheblicher Höhe) in seinem Heimatland zahlt, ist überholt. Globale Unternehmen zahlen dort, wo es sich am meisten für sie lohnt.“ Die für den Sommer erwartete Einigung der OECD-Staaten auf eine globale Mindestbesteuerung großer Unternehmen sei ein erster Erfolg, um dies zu beenden.

Die Steuertransparenz erhöhen

Die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten und des Parlaments einigten sich am Dienstagabend abschließend auf einen Kompromiss zum Country-by-Country-Reporting. Das neue Gesetz verpflichtet in der EU operierende Konzerne mit einem Jahresumsatz von mindestens 750 Millionen Euro offenzulegen, wie viel Gewinn sie in den einzelnen europäischen Ländern erwirtschaften und wie viele Steuern sie dort jeweils abführen. Zudem müssen sie angeben, wie viele Steuern sie außerhalb der EU insgesamt bezahlen. Die Regelung soll die Steuertransparenz erhöhen und es den Unternehmen schwerer machen, Gewinne zu verschieben. Die EU-Kommission hatte das Gesetz 2016 in Reaktion auf die „Luxleaks“-Affäre vorgeschlagen. Diese brachte ans Licht, wie wenig Steuern viele Konzerne in Luxemburg zahlten.

Die Parlamentsmehrheit hatte darauf gedrungen, dass die Unternehmen die Informationen für jedes Land auf der ganzen Welt einzeln darlegen müssen. Nach dem absehbaren Kompromiss soll diese „Desaggregierungspflicht“ aber nur für die einzelnen EU-Staaten sowie für jene Staaten gelten, die die EU auf ihrer schwarzen Liste von Steuerparadiesen gelistet hat. Vereinbart wurde ferner, die Auswirkungen der neuen Regelung in einigen Jahren zu prüfen und diese gegebenenfalls anzupassen. „Wir fangen jetzt mal an, freuen uns über den ersten Schritt, machen später den Wirklichkeitstest und wahrscheinlich den nächsten Schritt“, sagte Giegold.

Für ihn und Gentiloni ist das neue Gesetz noch aus einem weiteren Grund stilbildend. Die EU-Kommission hatte ihren Vorschlag 2016 nicht als steuerpolitisches Vorhaben klassifiziert, sondern als Harmonisierung des Gesellschaftsrechts im Dienste des Binnenmarkts. Während für die Steuergesetzgebung Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten erforderlich ist, reicht für die Binnenmarktgesetzgebung eine qualifizierte Mehrheit. Der Juristische Dienst des Ministerrats hatte 2016 geurteilt, es handle sich um einen steuerpolitischen Vorschlag, für den Einstimmigkeit erforderlich sei. Der portugiesische Ratsvorsitz setzte sich darüber aber im Februar hinweg und führte eine Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit herbei. Deutschland enthielt sich, weil die Bundesregierung in der Frage seit Jahren zerstritten ist. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) unterstützt das Vorhaben, Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist dagegen. Giegold forderte mehr Initiativen, mit denen sich die Einstimmigkeit umgehen lasse. „Dann werden wir den Triumph der Ungerechtigkeit beenden.“