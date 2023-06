Aktualisiert am

EU stellt Ukraine neue Hilfen über 50 Milliarden Euro in Aussicht

Die Kommission will den EU-Haushalt aufstocken. Der größte Teil entfällt auf Hilfen für die Ukraine. Von den Vorschlägen für einen Souveränitätsfonds – eine Antwort auf die US-Miliarden für grüne Technologien – ist nicht viel geblieben.

Als die Staats- und Regierungschefs nach langem Ringen den EU-Haushalt für 2021 bis 2027 und den Corona-Aufbaufonds in Höhe von insgesamt 1,8 Billionen Euro annahmen, war der Angriff Russlands auf die Ukraine nicht abzusehen. „Die Welt hat sich seither dramatisch verändert“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Dienstag in Brüssel.

Nach drei Jahren Dauerkrise und 30 Milliarden Euro Hilfen für die Ukraine seien alle Spielräume und alle Margen des Finanzrahmens für 2021 bis 2027 ausgereizt. Deshalb habe die EU keine andere Wahl, als noch einmal Hand an das Budget zu legen – ohne dabei die EU-Staaten zu überfordern, die selbst unter den Folgen der Krisen litten.

50 Milliarden Euro für die Ukraine

Die Europäische Kommission schlägt deshalb eine Aufstockung um 65,8 Milliarden Euro vor. Der größte Teil entfällt auf Hilfen für die Ukraine. Für sie sind 50 Milliarden Euro für die folgenden vier Jahre vorgesehen. Davon sollen allerdings 33 Milliarden Euro „nur“ als Kredite fließen, um den unmittelbaren Finanzbedarf des Landes zu decken. So wird die bisherige monatliche Unterstützung von 1,5 Milliarden Euro fortgeschrieben. Weitere 17 Milliarden Euro sind als direkte Zuschüsse aus dem EU-Haushalt vorgesehen.

Mit 15 Milliarden Euro will die Kommission die Folgen der Migration abfedern. Das Geld ist für Grenzkontrollen, aber auch Drittstaaten vorgesehen, die mit der EU kooperieren, sowie die syrischen Flüchtlinge in der Türkei und anderen Ländern.

Hinzu kommen nach dem Vorschlag der Kommission 19 Milliarden Euro für die Finanzierung der gestiegenen Zinszahlungen für die Schulden, die die EU für den Corona-Aufbaufonds gemacht hat. Die dafür bis 2027 vorgesehenen 14,9 Milliarden Euro seien schon in diesem Sommer aufgebraucht, betonte Budgetkommissar Johannes Hahn. Da im Zuge der Inflation die Beamtengehälter steigen, sind Mehrausgaben von 1,9 Milliarden Euro vorgesehen. Drei Milliarden Euro sollen in die Reserve für unvorhersehbare Ausgaben eingestellt werden.

Der Souveranitätsfonds wird gestrichen

Mit zehn Milliarden Euro will die Kommission eine neue Plattform für strategische Technologien fördern. Diese soll Geld aus diversen EU-Fonds und der Strukturförderung bündeln, um Investitionen in grüne Technologien, Biotechnologie und digitale Technologien wie Quantencomputer, virtuelle Realität oder den Mobilfunkstandard 5 G zu fördern. Die Kommission hofft, mit dem Geld Investitionen von Privatunternehmen anzulocken, sodass insgesamt 160 Milliarden Euro bereitstehen.

Das bleibt weit hinter den Forderungen zurück, die Länder wie Italien und Frankreich in den vergangenen Monaten erhoben hatten. Industriekommissar Thierry Breton hatte in Reaktion auf den amerikanischen Inflation Reduc­tion Act (IRA) zur Förderung grünerer Technologien einen Fonds von 350 Milliarden Euro gefordert. Von der Leyen hatte für Juni einen Vorschlag für einen Souveränitätsfonds angekündigt. „Die Plattform ist der neue Souveränitätsfonds“, sagte Hahn nun. Der Vorteil sei, dass das Geld schnell bereitstehe.

Deutschland und andere Staaten hatten in der Vergangenheit klargemacht, dass sie einen Souveränitätsfonds, wie er der Kommission ursprünglich vorschwebte, nicht mittragen würden. Auch der aktuelle Vorschlag muss noch von Europaparlament und den Staaten angenommen werden. Hahn strebt eine Einigung bis Dezember an. Ob die Staaten die Vorschläge jenseits der Ukrainehilfe mittragen, ist aber unklar. Um der EU mehr direkte Einnahmen zu verschaffen, schlägt die Kommission zudem ein neues Eigenmittel vor, das auf den Unternehmensgewinnen der Staaten basieren soll, aber keine Steuer ist.