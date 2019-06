Salvini bleibt stur : EU startet offenbar disziplinarische Maßnahmen gegen Italien

Aktualisiert am

Laut italienischen Medien will die EU-Kommission noch heute disziplinarische Maßnahmen gegen Italien auf den Weg bringen. Das Land ist hoch verschuldet. Die Lega von Matteo Salvini hält dagegen.

Matteo Salvini will höhere Schulden in Italien machen. Die EU ist strikt dagegen. Bild: dpa

Die EU-Kommission bringt einem Medienbericht zufolge disziplinarische Maßnahmen gegen das hoch verschuldete Italien auf den Weg. Noch am Mittwoch werde an die italienische Regierung ein Brief verschickt, berichtete die Zeitung „La Repubblica“, die allerdings als Oppositionszeitung wahrgenommen wird.

In dem Bericht der Zeitung heißt es, dass die fehlende Haushaltsdisziplin zu einem drastischen Vertrauensverlust an den Finanzmärkten führen könnte, wie das Blatt unter Berufung auf einen Entwurf des Schreibens zitiert. Demnach fordert die EU-Kommission von der Regierung in Rom Budgetkürzungen von drei bis vier Milliarden Euro, um EU-Sanktionen zu vermeiden.

Lega will hart bleiben

Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte pocht darauf, dass Italien die Schuldenregeln der Europäischen Union einhält. Lega-Chef und Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini hat hingegen drastische Steuersenkungen versprochen und die Forderungen der EU nach Haushaltsdisziplin in den Wind geschlagen.

„Unsere Wirtschaft stagniert bereits, wenn wir Ausgaben senken oder Steuern erhöhen, dann werden wir definitiv eine Rezession bekommen“, sagte Claudio Borghi, Lega-Politiker und Chef des Haushaltsausschusses im Abgeordnetenhaus, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. „Ist es das, was die Kommission will?“

Nach wochenlangen Streitigkeiten und der Rücktrittsdrohung von Giuseppe Conte hatten sich die Koalitionspartner 5-Sterne und Lega zuletzt wieder aufeinander zu bewegt. Am Dienstag erörterten der Chef der 5-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, und der Vorsitzende der rechten Lega, Matteo Salvini, die Möglichkeit einer Verletzung der EU-Defizit-Regel, wie die Zeitung „Corriere della Sera“ berichtete. Ein abermaliges Telefonat der beiden sei für Mittwochabend oder Donnerstag geplant.