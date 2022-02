EU-Stabilitätspakt : Wie streng ist Lindner wirklich?

Es ist noch gar nicht lange her, dass in Brüssel die Angst vor Christian Lindner umging. Kurz bevor der FDP-Politiker Bundesfinanzminister wurde, hieß es in der EU-Kommission, die EU könne mit Lindner ein „richtiges Problem“ bekommen. Gemeint war: Die in Brüssel vorherrschende Meinung, ausgangs der Corona-Pandemie müsse möglichst viel für Wachstum und (staatliche) Investitionen und weniger für den Schuldenabbau getan werden, könnte durch Lindner gefährdet sein. Der neue Minister könnte die vor allem von Frankreich und Italien betriebene Lockerung der EU-Haushaltsregeln verhindern.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

Lindner hat solche Befürchtungen bislang durch verbindliches Auftreten zu zerstreuen versucht. Als er kürzlich erstmals seine EU-Amtskollegen traf, ließ er offen, in welchem Umfang er einer Reform des EU-Stabilitätspakts zustimmen könnte. Umso aufmerksamer wurden am Montag in Brüssel die Signale des Ministers vom Wochenende wahrgenommen.

Da war die Berufung des früheren „Wirtschaftsweisen“ Lars Feld zum „Chefvolkswirt“ des Ministers. Feld gilt als Verfechter einer strikt regelorientierten Finanzpolitik und als Miterfinder der Schuldenbremse im Grundgesetz. Und da waren Äußerungen Lindners im „Handelsblatt“. Er sei für einen „verbindlichen Pfad zur Reduzierung der Schuldenquoten in Europa“ und gegen eine Änderung der Maastrichter Grenzwerte für Staatsschulden (60 Prozent der Wirtschaftsleistung) und für das Staatsdefizit (3 Prozent), sagte er.

Realistische Pläne

Was nach einer strengen Linie in der laufenden Diskussion über die Paktreform klingt, ist freilich Teil dessen, was die EU-Kommission im Sommer wohl ohnehin vorschlagen wird. EU-Diplomaten schließen eine Änderung der Maas­tricht-Kriterien aus, obwohl die Staatsschulden im Euroraum mittlerweile auf rund 100 Prozent der Wirtschaftsleistung geklettert sind. Der Grund ist simpel: Die Maastrichter Grenzwerte sind Teil der EU-Verträge. Sie zu ändern setzte deren (einstimmige) Änderung voraus, was politisch unrealistisch ist. Und die Festlegung verbindlicher „Abbaupfade“ für die in der Pandemie noch einmal stark gestiegenen Staatsschulden hat auch EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni im Sinn. In der F.A.Z. schlug der Italiener im Dezember vor, für jeden Eurostaat einzeln definierte „Abbaupfade“ zu formulieren und sie durch die EU-Kommission überwachen zu lassen.

Diese Pläne müssten „realistisch“ sein, sagt Gentiloni. Damit meint er vor allem, dass hoch verschuldete Länder wie Italien (mit einer aktuellen Schuldenquote von rund 155 Prozent der Wirtschaftsleistung) Luft und Zeit zum Schuldenabbau bekommen sollen. Die derzeit geltende Regel, dass Schuldenstaaten jährlich ein Zwanzigstel der Differenz von aktuellem Schuldenstand und Maas­tricht-Grenze reduzieren müssen, würde abgeschafft. Sie ist tatsächlich unrealistisch. Würde sie angewandt, müsste etwa Italien seine Schulden jährlich um fast 5 Prozentpunkte reduzieren.

Mehr zum Thema 1/

Die EU-Kommission hat diese Zwanzigstel-Regel noch nie konsequent angewandt und immer darauf verwiesen, diese flexibel anwenden zu können. Dem entspricht die bisherige, auch im Koalitionsvertrag festgelegte Berliner Linie. Demnach müsse man das Regelwerk nicht ändern, weil es sich schon jetzt sehr flexibel auslegen lasse. Dieses Argument lässt sich indes auch umdrehen: Nichts spricht politisch dagegen, den Pakt durch die Definition länderspezifischer „Abbaupfade“ zu verfeinern und etwa Italien zu verpflichten, die Schulden in zehn Jahren um zehn Punkte zu reduzieren.

In deutscher Lesart würde so die Pflicht zum Schuldenabbau verbindlicher ausformuliert, in französischer oder italienischer bekämen es die Schuldenländer schriftlich, dass sie vom Brüsseler Joch der scheinbaren Austerität erst einmal verschont würden. Verstöße gegen die Regeln würden genauso wenig bestraft wie bisher.

Die Diskussion über die Paktreform entwickelt sich insofern zunehmend zum Streit um des Kaisers Bart. Für Lindner bedeutet das, dass er in Deutschland als Verteidiger des Stabilitätspakts auftreten kann, ohne europäisches Porzellan zu zerschlagen. „Mit dem ökonomischen Kern des Schuldenproblems hat die Diskussion schon lange nichts mehr zu tun“, urteilt ein EU-Diplomat. Über die Tragfähigkeit der Schulden in einzelnen Eurostaaten entscheide nicht der Inhalt des Pakts. „Am Ende kommt es auf die Finanzmärkte an. Das hatten wir schon einmal – in der Euro-Schuldenkrise.“