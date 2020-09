EU-Sanktionen wegen Nawalnyj : Gegen die Villen der Putin-Elite

Der russische Oppositionelle Alexej Nawalnyj, wegen dessen Vergiftung mit Nowitschok nun über neue Sanktionen gegen Russland diskutiert wird, hat selbst oft schärfere Strafmaßnahmen des Westens gefordert. Etwa nach dem Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal in Salisbury im März 2018. In seiner Youtube-Sendung, die ein Millionenpublikum hat und Nawalnyj für Präsident Putin zu einem immer gefährlicheren Gegner machte, sagte er, viele Russen erwarteten, dass „die Briten endlich die Oligarchen bestrafen“. Er nannte drei Namen, die von Roman Abramowitsch und Alischer Usmanow, zwei Milliardären, die jahrelang in London investiert und gewohnt haben, sowie den von Igor Schuwalow, dem damaligen stellvertretenden Ministerpräsidenten und heutigen Chef der Wneschekonombank, bei dem Nawalnyj ein Luxusapartment im Londoner Regierungsviertel entdeckt hatte.

Wenn die britische Regierung diese drei „rausschmeiße“, so Nawalnyj, werde das dem Regime Putin wehtun. Persönliche Sanktionen gegen Stützen der Macht seien ein Zeichen, dass es dem Westen ernst sei, die „Putin-Elite zu bremsen“, und würden in Russland von vielen Menschen unterstützt, sagte er im vergangenen Oktober.

Sektorale Wirtschaftssanktionen, wie sie die EU und die Vereinigten Staaten wegen Russlands Aggression gegen die Ukraine im Jahr 2014 gegen Banken und Unternehmen verhängten, lehnt Nawalnyj dagegen ab, weil sie der gesamten Wirtschaft und den Bürgern schadeten. Abramowitsch, Usmanow und Schuwalow sind auch regelmäßig in der EU und besitzen Immobilien etwa in Deutschland und Österreich, weshalb EU-Einreisesperren sie durchaus treffen würden.

Einreiseverbote und gefrorene Konten

Brüssel hat schon 2014 Vertreter der russischen Machtelite, denen eine Beteiligung an der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim vorgeworfen wird, mit Einreiseverboten und Kontosperren belegt. Auf der Liste sind vier Geschäftsleute, unter ihnen der Bauunternehmer Arkadij Rotenberg. Er gilt gemeinsam mit seinem Bruder Boris als „König der Staatsaufträge“ und baute auch eine Brücke vom russischen Festland auf die besetzte Krim. Nach 2014 verkaufte er einige seiner Anteile an Öl-, Bau- und Immobilienunternehmen an seinen Sohn Igor. Boris Rotenberg, der auch zum „innersten Kreis“ um Putin gezählt wird, steht seit 2014 unter amerikanischen, aber nicht, wie sein Bruder, unter EU-Sanktionen, wohl weil er neben der russischen auch die finnische Staatsbürgerschaft besitzt.

Boris Rotenberg hatte gemeinsam mit dem schwerreichen Putin-Freund Gennadij Timtschenko, der sein Vermögen im Ölhandel gemacht hat und ebenfalls einen finnischen Pass besitzt, jahrelang in Finnland investiert. In Folge der Sanktionen von 2014 übertrug Boris Rotenberg einen Teil seiner finnischen Vermögenswerte an seinen Sohn Roman, darunter ein Spa-Hotel, ein Sportstadion und Anteile an einem Profi-Eishockeyteam.

Auch wenn sanktionierte Geschäftsleute über solche Tricks weiterhin von ihren Besitztümern in der EU profitieren können, wären Einreisesperren ein Schlag: Für die reichsten Russen gehörte – vor der Corona-Pandemie mit ihren Grenzschließungen – der Kurztrip in eine westeuropäische Metropole zum Alltag, wie es Nawalnyj und sein Team in vielen Recherchen belegt haben.

Dabei hindert ihre Vorliebe für Westeuropa die „politischen Oligarchen“, wie Nawalnyj die Putin-Günstlinge genannt hat, nicht daran, in Moskau den aggressiv-antiwestlichen Kurs des Regimes mitzutragen. Einreisesperren würden die Betroffenen zudem von ihrem Immobilienbesitz in der EU abschneiden; dies hätten die Sanktionen bisher nicht ausreichend getan, sagte Nawalnyj im vergangenen Jahr: Die Oligarchen und ihre Familien reisten weiterhin unbehelligt in den Westen.

Allerdings hat die britische Regierung nach dem Skripal-Attentat begonnen, einige der in Großbritannien engagierten reichsten Russen stärker zu überprüfen, darunter auch Roman Abramowitsch. Dessen auf 11,3 Milliarden Dollar geschätztes Vermögen hat seinen Ursprung in einem Ölkonzern, den Abramowitsch im Privatisierungschaos nach dem Zerfall der Sowjetunion günstig erwarb.