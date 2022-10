Energiekrise : EU-Finanzminister einig über Mittel für Energieinvestitionen

Verglichen mit den 200 Milliarden Euro, die die Bundesregierung in Berlin für die Bewältigung der Energiekrise einplant, ist der Betrag gering. Dennoch haben das Europaparlament und der Ministerrat der Mitgliedstaaten lange darum gerungen, wie sie die 20 Milliarden Euro finanzieren sollen, mit denen die Europäische Kommission die Entkoppelung der EU von russischen Energielieferungen vorantreiben will. Mit dem Geld will die Kommission im Rahmen des Repower-EU-Programms vom Mai den Ökostrom-Ausbau und das Energiesparen, aber auch Investitionen in Flüssiggasterminals und alternative Pipelines fördern.

Das Problem war, dass die Kommission das Geld durch den Verkauf von 250 Millionen EU-Emissionsrechten aus der sogenannten Marktstabilitätsreserve finanzieren wollte. Das stieß bei Klimaschützern auf heftigen Widerstand.

Schließlich soll die Reserve eigentlich sicherstellen, dass der Markt für die CO 2 -Emissionsrechte nicht wie in der Vergangenheit mit überschüssigen Rechten überschwemmt wird – und so den CO 2 -Preis hoch halten. Der Umweltausschuss des EU-Parlaments und der Ministerrat haben die Finanzierung deshalb nun angepasst.

Der Umweltausschuss will dafür die Versteigerung von Zertifikaten, die für die Jahre 2026 bis 2030 vorgesehen waren, vorziehen und die Einnahmen bis Ende 2025 an die Mitgliedstaaten verteilen. Das habe den positiven Nebeneffekt, dass die derzeit hohen Energiepreise jetzt gedämpft würden, ohne aber die Klimaziele der EU zu schwächen, sagte der CDU-Abgeordnete Peter Liese. Schließlich müsse vom Jahr 2026 an dann mehr CO 2 eingespart werden.

